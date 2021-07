Tinelli agradeció el apoyo recibido por el presidente de Hebraica tras la utilización de la imagen de Ana Frank

El presidente de Hebraica justificó el contexto en el que fue utilizada la imagen de la niña asesinada durante el Holocausto. Sin embargo, la opinión de Lemcovich fue fuertemente criticada en las redes sociales y no se asemeja con la reflejada por otros sectores de la comunidad judía argentina.

Agencia AJN.- El conductor de televisión Marcelo Tinelli agradeció ayer a través de Twitter la carta publicada en Facebok por el presidente de la Sociedad Hebraica Argentina, Jonathan Lemcovich, apoyando la polémica utilización de la imagen de Ana Frank en Showmatch.

Durante el programa del viernes, la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez cantó y bailó una versión del tema “Yo no soy esa mujer”, de Paulina Rubio, utilizando de fondo la imagen de la niña asesinada durante el Holocausto, lo que despertó una ola de críticas por banalizar la Shoá.

En su carta, Jonathan Lemcovich, expresó: “Quiero que vean el contexto de qué mujeres pusieron en la imagen. Mujeres que de una manera u otra hicieron un cambio en la sociedad desde el lugar que les tocó, siempre de manera positiva y con un reconocimiento casi unánime de manera global”.

Gracias al Presidente de la @hebraicaarg , Jonathan Lemcovich, por la carta que publicó en su facebook. Se las comparto. pic.twitter.com/aQMsTtmA2L — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 24, 2021

En la pantalla habían aparecido también fotos de Eva Perón, Gabriela Sabatini, Mercedes Sosa, María Elena Walsh, la Madre Teresa de Calcuta, Niní Marshall y Frida Kahlo.

“Es importante trabajar en la educación sin caer en el latiguillo constante de que se trata de manera liviana el Holocausto y que solo de la forma que nosotros queremos que se trate es la correcta”, afirmó el presidente de Hebraica.

“Nuevos tiempos traen aparejados nuevas y diferentes formas de educar sobre la Shoá y los actores de diferentes sectores son necesarios. Debemos trabajar con ellos y diferenciar quien nos hiere de manera voluntaria o involuntariamente con lo que se comunica”, concluyó Lemcovich.

Sin embargo, la opinión de Lemcovich fue fuertemente criticada en las redes sociales.

La ex directora del Departamento de Educación de la AMIA Batia Dragovetsky manifestó a través de Facebook: “No me cabe duda que son muchos los socios de Hebraica que se han incomodado mucho con el posteo de su presidente. Aprendí que cuando se detenta un rol dirigencial, profesional o voluntario, las redes sociales te reflejan, en tus múltiples identidades y responsabilidades. En este sentido, creo que al interior de nuestra comunidad hay una enorme tarea educativa por desarrollar, especialmente con las nuevas generaciones de dirigentes, para poner luz sobre temas que deberían estar saldados internamente. El abordaje de la Shoá, la memoria de las víctimas, las atrocidades de los victimarios, la valentía de los Justos entre las Naciones y la ‘indiferencia o complicidad’ de los espectadores, son algunos de ellos”.

Por su parte, Diego Dinitz, ex presidente de Hebraica, afirmó que “la carta del presidente del SHA no es el sentir ni la opinión de la institución. No fue tema de debate interno ni mucho menos, es una expresión producto de la ignorancia de la tradición de Hebraica, es un episodio lamentable y resultado de una filosofía que no compartimos y que seguro en el futuro se va a reflejar.

Además, la reflexión de Lemcovich no se asemeja con la reflejada por otros sectores de la comunidad judía argentina. La DAIA consideró que “utilizar su rostro adolescente en una coreografía de un programa televisivo, fue desafortunado y confuso, dejando de lado su lucha y resistencia”.

Por otra parte, el Llamamiento Argentino Judío rechazó “la lamentable utilización de la imagen de Ana Frank” y presentó una denuncia en la Defensoría del Público.