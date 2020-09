Plural Jai realizó un Lejaim por Rosh Hashaná junto a los presidentes de las instancias centrales comunitarias

Itongadol.- Plural Jai, uno de los factores que participan activamente en la política interna de la comunidad judía porteña, realizó el jueves 10 de septiembre una reunión virtual con motivo de Rosh Hashaná 5781, con la asistencia de los presidentes de AMIA, DAIA, FACCMA y OSA.

La primera en hablar fue Mónica Sucari, presidenta de FACCMA, que señaló que para las sociodeportivas “ha sido un año muy difícil, la actividad fue nula los últimos cinco meses y ahora se está comenzando a abrir, pero nunca dejamos de trabajar en pos de nuestra misión, que es la continuidad judía por medio de nuestras acciones deportivas, culturales y sociales”. También destacó que la “Educación no formal es vital para nosotros (FACCMA) y logramos transformarla a esta realidad”.

Respecto al futuro, afirmó: “Seguramente el trabajo va a ser distinto, porque la comunidad va a ser distinta. Creo que después de esta pandemia, vamos a estar en una situación más complicada, y la única forma de salir adelante es estar todos unidos”.

Finalmente, Mónica Sucari brindó por la unidad y deseando un año “lleno de paz, salud y poder seguir trabajando todos juntos en pos de la continuidad”.

Por su parte, Airel Eichbaum, presidente de AMIA, destacó que “hay una situación de crisis socioeconómica que provoca esta pandemia que es diferente a las previas”.

“Nosotros como comunidad nos pusimos a trabajar en la sustentabilidad para asegurar una próxima generación unida, sionista, identificada con los valores, con el acervo cultural, con Medinat Israel. Es nuestra misión. Todos los que estamos acá queremos construir comunidad, queremos construir futuros judíos, futuros sionistas”, expresó el presidente de la AMIA.

Además, agregó: “Hay cosas dignas de rescatar. Cada institución se aboco rápidamente a poder transformarse, incorporar las tecnologías y las herramientas en aras de poder continuar cada una su misión. El rol que cada uno tiene tratamos de no interrumpirlo en ningún momento”.

Eichbaum se refirió a la relación que se ha establecido entre las instituciones centrales comunitarias, contando que ha tenido conversaciones permanentes, por ejemplo, con Jorge Knoblovits: “Respetando las áreas de incumbencia como no ha pasado en otras ocasiones, con Mónica hemos tenido una reunión presencial planificando el trabajo para el año que viene, esto también es muy positivo”.

“Veo que tenemos motivos para decir Lejaim, porque la comunidad está viva, porque está vigente, porque Plural Jai hace un Lejaim por Rosh Hashaná igual que muchas instancias comunitarias. Por lo que deseo que tengamos un año sin pandemia donde podamos retomar la vida vigorosa, democrática, de discusión franca, sincera en la comunidad, y podamos seguir construyendo la comunidad judía de la Argentina”, finalizó.

Por otro lado, Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, recordó a Jorge Kirszenbaum z’l, ex presidente de la institución recientemente fallecido. Luego manifestó su deseo de “agradecer a la vida en este momento, de poder seguir trabajando juntos, de estar juntos de tener Shalom Bait (paz en la casa) que es algo que a lo mejor no estamos acostumbrados. De hecho gran parte de la Comisión Directiva de DAIA participa de este evento. Creo que nos hemos reinventado todos porque las primeras dos semanas no sabíamos cómo comportarnos y después nos transformamos”.

“Este es un año muy raro donde la tecnología nos ha dado la oportunidad de tener más encuentros, estar mucho más juntos y poder escucharnos más”, afirmó el presidente de la DAIA, y brindó “para que no perdamos está continuidad, que es la que nos caracteriza como pueblo desde hace 5871 años”.

Asimismo, Sergio Pikholtz, presidente de la OSA, expresó sus deseos “de que tengamos un buen año, dulce, que Israel siga siendo central en nuestras vidas, que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y que entendamos que aún en la diversidad, estamos para construir y no para destruir por carencias”.

Finalizados los saludos, el jazan Alvaro Navarro realizó la tradicional oración que se pronuncia durante Rosh Hashana y Iom Kipur, Unetané Tokef, y la rabina Sarina Vitas se refirió al significado de Rosh Hashaná y su relevancia actual.

El presidente de Plural Jai, Jorge Szczapowy, agradeció las palabras y los deseos expresados por los presidentes de las instancias centrales comunitarias: “Es emocionante ver que podemos estar todos juntos. Hoy nos reunimos pensando en el nuevo año y que estamos despidiendo un año muy duro. Pero si miramos nuestra historia, la realidad es que somos un pueblo que sufrió; que supo eludir pestes, que sufrió la Inquisición, que sufrió persecuciones y sin embargo, pese a todo, salimos siempre airosos. Aún con el dolor de haber perdido hermanos en el camino, y la prueba la tenemos en el Estado que se pudo construir en Eretz Israel, que es uno de los países ejemplo del mundo”.

Para terminar el evento, Alvaro Navarro efectuó el toque tradicional del Shofar.