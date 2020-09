Acuerdo Israel-Bahrein. Las primeras reacciones del sorpresivo anuncio de normalización

Itongadol/Agencia AJN.- En un modo similar al que tuvo el anuncio de los Acuerdos de Abraham entre los Estados Unidos, Israel y los Emiratos Árabes Unidos, el presidente norteamericano Donald Trump anunció a través de Twitter la normalización y el acuerdo de paz entre el Reino de Bahrein y el Estado judío. Si bien en las últimas horas desde Washington aseguraban que un anuncio de ese calibre estaba cerca, el mensaje causó revuelo en las redes sociales y en el mundo diplomático recibiendo con beneplácito la noticia.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

Al igual que en el caso emiratí, el Presidente Trump se llevó la primicia informando el acuerdo en su cuenta de Twitter. «¡Otro avance HISTÓRICO hoy! Nuestros dos GRANDES amigos Israel y el Reino de Bahrein firmarán un acuerdo de paz – el segundo país árabe en hacer la paz con Israel en 30 días!,» twitteó el mandatario estadounidense.

Moments ago, President @realDonaldTrump hosted a historic phone call between Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and King Hamad al-Khalifa of Bahrain. pic.twitter.com/Vigo797Y7n — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2020

Al rato, la cuenta oficial de la Casa Blanca compartió un video en el que Trump protagonizaba una llamada entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el rey Hamad al-Khalifa de Bahrein. Netanyahu, quien no se expidió tras el anuncio debido a que en Israel ya había comenzado el shabat, dejó un mensaje pre-grabado en el que celebraba el acuerdo y reiteraba su lema de «paz a cambio de paz».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن تقديره لصاحب الجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لانضمامه إلى دائرة السلام ولصاحب السمو ولي عهد الإمارات محمد بن زايد لعمله مع الولايات المتحدة وإسرائيل من اجل توسيع دائرة السلام 🇮🇱🇧🇭 pic.twitter.com/oJf8Ehdl6p — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 11, 2020

«Nos ha llevado 26 años llegar del segundo acuerdo con un país árabe (Jordania) al tercero (Emiratos), y nos llevó 29 días llegar del tercero al cuarto acuerdo de paz», manifestó el primer ministro israelí, en referencia a los dos logros seguidos en menos de un mes.

La cuenta de Israel en árabe compartió un mensaje de Netanyahu agradeciendo a Bahrein y a los Emiratos Árabes Unidos por los logros alcanzados. «El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su agradecimiento a Su Majestad el Rey Hamad bin Isa Al Khalifa por unirse al Departamento de Paz y a Su Alteza el Príncipe Heredero de los Emiratos Mohammed bin Zayed por su trabajo con Estados Unidos e Israel para expandir el círculo de la paz», expresó el twit en árabe.

La noticia también fue bien recibida desde los Emiratos, que ya no están solos en el camino hacia la paz y normalización con Israel que tendrá su rúbrica el próximo martes. La cuenta oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como su vocera, Hend Al Otaiba, quien felicitó a los países por la normalización diciendo que «contribuirá enormemente a la estabilidad y prosperidad de la región».

Congratulations to the Kingdom of Bahrain and Israel on their decision to establish full diplomatic relations. Today marks another significant and historic achievement which will contribute enormously to the stability and prosperity of the region. — هند مانع العتيبة Hend Al Otaiba (@hend_mana) September 11, 2020

Hassan Sajwani, el empresario emiratí que desde el anuncio del acuerdo ha compartido infinidad de mensajes de afecto hacia Israel y los Estados Unidos, también se alegró por la noticia. «Pronto rezaremos en la mezquita de Al Aqsa en Jerusalem con nuestros hermanos bahreiníes», escribió.

Soon we will pray at Al Aqsa Mosque in #Jerusalem 🇮🇱 with our Bahraini brothers. — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) September 11, 2020

Las autoridades de Bahrein, además de emitir una declaración conjunta en la que se hizo público el acuerdo, compartió un mensaje informando del llamado entre Trump y el rey Isa Al Khalifa.

Joint Statement of the United States , the Kingdom of Bahrain , and the State of Israel pic.twitter.com/Twxb0KP5mj — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) September 11, 2020

Seguramente en los próximos días seguirán llegando los mensajes, sobre todo a partir de la noche del sábado en la que Israel terminará el shabat y podrá volcar en las redes sociales lo que serán manifestaciones de alegría y satisfacción por lograr el reconocimiento de otro estado árabe, en otro paso más hacia la tan deseada paz en Medio Oriente.