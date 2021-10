La era de la aliá no terminó. Por Yaakov Hagoel*

Itongadol.- En el marco de la Semana de la Aliá, el presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, destacó: “El fenómeno interesante que he notado a lo largo de los años es que no solo los nuevos olim necesitan la ayuda de los israelíes nativos. Los israelíes nativos también necesitan la ayuda de los nuevos olim, y tal vez incluso más de lo que los recién llegados necesitan a sus homólogos nativos”.

Compartimos la nota de Hagoel publicada en The Jerusalem Post:

“Esto también pasará” es una cita muy conocida que se hizo popular hace varios años. La cita destaca un mensaje de que todos vivimos, mostrándonos cuán fluida puede ser la vida y cómo lo que alguna vez pensamos que era común o que se daba por sentado, puede que ya no lo sea.

Nada es eterno. El mundo está evolucionando y cambiando constantemente para adaptarse al ritmo cambiante de la realidad nueva y actualizada. Podemos ver eso en el desarrollo de la música, por ejemplo, los cambios y desarrollos realizados desde la grabadora, el tocadiscos y los reproductores de CD, en comparación con lo que tenemos hoy. Esto también pasará como tanto antes. Fuera lo viejo y adentro lo nuevo.

Recientemente, estas afirmaciones de «esto también pasará» también han permeado valores que se han dado por sentados a lo largo de la historia judía, como la importancia de la aliá para la Tierra de Israel.

“El tiempo para eso también ha pasado”, se nos dice. “La aliá es un valor anticuado. Funcionó durante las décadas de 1920 y 1930, pero hoy los judíos pueden vivir en cualquier parte del mundo y eso está perfectamente bien. La aliá no es necesaria”.

La verdad es que no todo pasa. Hay valores que están grabados en el corazón de la nación, y si se eliminan, el corazón mismo dejará de latir también.

El anhelo de la nación judía por vivir en la Tierra de Israel es un valor eterno. Desde el día en que nuestro antepasado Abraham escuchó las palabras “Lej Lejá”, los judíos volvieron su mirada hacia Israel y soñaron con vivir allí. Después de ser exiliados, soñamos con volver.

Aliá, ese arduo viaje desde el hogar temporal en el exilio hasta la patria de Israel, ha adoptado diversas formas a lo largo de los años. En la antigüedad, los judíos montaban camellos y burros, luego en barcos que cruzaban los mares y hoy en día en avión. Pero el objetivo era siempre el mismo: hacer aliá a Israel y convertirlo en el paraíso que merece ser.

Los líderes del sionismo entendieron profundamente este punto y vieron la aliá como la piedra angular del renacimiento nacional del pueblo judío. Jabotinsky vio la presencia judía en tierras extranjeras como el secreto de “la historia de todos los disturbios asesinos”; otros líderes dedicaron toda su energía a despejar el camino hacia Israel, frustrando los obstáculos, encendiendo el fuego de la aliá en los corazones de los judíos y volviendo la mirada hacia el único lugar en el que los judíos tienen una fe total: Israel, nuestro hogar.

Desde hace años he acompañado a nuevos olim en el complejo y milagroso proceso de llegar a Israel. Nosotros, los israelíes veteranos, tenemos un papel extremadamente importante que desempeñar para ayudar a los olim a sentirse realmente como en casa aquí. Ya se trate de inmigrantes de Etiopía o Francia, Rusia o Irak, Estados Unidos o Irán, la dificultad de construir una nueva vida en un lugar extranjero es enorme. Necesitan nuestra ayuda y es nuestro deber proporcionársela.

Un fenómeno interesante que he notado a lo largo de los años es que no solo los nuevos olim necesitan la ayuda de los israelíes nativos. Los israelíes nativos también necesitan la ayuda de los nuevos olim, y tal vez incluso más de lo que los recién llegados necesitan a sus homólogos nativos. La novedad que poseen estos olim y la nueva perspectiva en la que miran a Israel también pueden aclarar un poco nuestro punto de vista, que puede haberse vuelto borroso debido al hábito y la rutina.

La emoción que se apodera de los olim la primera vez que visitan el Muro Occidental es uno de los sentimientos más contagiosos que he experimentado. Su entusiasmo tiende a extenderse a aquellos que han estado en el Muro Occidental incluso docenas de veces en sus vidas. La alegría con la que los nuevos inmigrantes ponen palabras hebreas en sus lenguas, incluso palabras ordinarias como “hola”, “yo”, “camino” o “libro”, pueden recordarnos a todos lo hermoso que es este antiguo idioma incluso para aquellos que siempre lo han hablado.

De hecho, su supremo esfuerzo por establecerse en la Tierra de Israel nos recuerda lo que a veces olvidamos: qué tremendo privilegio tenemos de nacer y vivir nuestras vidas en la Tierra de Israel.

El Día de la Aliá comienza el martes por la noche. Este día puede ser similar a muchos de los otros días que recibieron un “día” especial en el calendario nacional, un día en el que se escucharán declaraciones huecas sobre la importancia de la aliá, pero no se hará nada.

Sin embargo, también puede ser un día en el que nosotros, los ciudadanos veteranos de Israel, cambiemos nuestra existencia habitual. Nos comprometamos a ayudar a los nuevos olim, a todos de acuerdo con sus capacidades y entornos. También trataremos de obtener ayuda de ellos adoptando la perspectiva positiva que tienen hacia Israel, su nuevo hogar, y volviéndonos más “nuevos” en nuestra zona de confort y también en nuestro hogar.

El milagro de la aliá es tan relevante e importante hoy como lo fue hace cien años y como lo fue hace mil años. Aquellos que afirman que el tiempo de contacto entre los judíos y su país ha pasado, deben ser despreciados. La aliá debe colocarse en la cima de las prioridades de la nación.

No porque el antisemitismo dificulte la vida de los judíos de todo el mundo, no porque algunos productos en Israel sean más baratos y no porque el clima aquí sea agradable. Aquí, y solo aquí, está el hogar. Hacemos un llamado a todos nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo: el Estado de Israel los está esperando hoy, como siempre lo ha estado esperando.

Nuestro deseo de que te unas a nosotros aquí no pasó, y no pasará. ¡Únete a nosotros! ¡Haz aliá!

*Presidente de la Organización Sionista Mundial, elegido en el 38 ° Congreso Sionista en octubre de 2020, después de haber sido vicepresidente anteriormente. Ha sido presidente en funciones del Ejecutivo de la Agencia Judía desde julio de 2021.