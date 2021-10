Israel: dos enfermeros se fotografiaron con prisionero de Hamás

Agencia AJN.- Dos enfermeros que se fotografiaron con un prisionero de Hamás que está en huelga de hambre y que se encuentra internado desde hace un mes en el hospital Kaplan.

Desde el centro de salud comunicaron que los dos enfermeros, ambos árabes israelíes, fueron llamados para una investigación disciplinaria por parte de la dirección. Además se les señaló la gravedad del asunto, y los mismos expresaron arrepentimiento por sus acciones.

שני אחים בבית החולים קפלן ברחובות הצטלמו יחד עם אסיר חמאס מיקדאד קוואסמה. קוואסמה, השובת רעב ומאושפז בבית החולים, שהה כמה שנים בכלא ונמצא כעת במעצר מנהלי. מבית החולים נמסר: "בודקים את הנושא מול העובדים"@hadasgrinberg @HaimOmri pic.twitter.com/PlOmb8BX8Y — כאן חדשות (@kann_news) October 11, 2021

Ihab, uno de los enfermeros del hospital, expresó para la radio pública de Israel: «Es un malentendido, no sé qué quieren de mí, a fin de cuentas recibí un paciente. No lo conozco y no recibí ninguna información sobre quién es. Él pidió sacarse una foto conmigo, le dimo atención y lo agradeció. No apoyo a nadie, soy enfermero, mi trabajo es cuidar a la gente. No hago diferencias por religión, raza o género».

Aclaró además que ellos reciben pacientes sin saber previamente de quién se trata. «Hago mi trabajo», añadió. «Sirvo para el Estado. No apoyo a Hamás. Soy israelí. ¿Se volvieron locos? Pidió una foto y por respeto se la dimos. No esparábamos que la misma se haga pública», señaló.

La cama de Mikdad Qawasma, quien pasó años en prisión israelí y que ahora está bajo arresto administrativo, se convirtió en sitio de peregrinación, luego de que se le retirara la custodia por parte del Servicio Penitenciario.

En los últimos días, señala KAN, recibió visitas personas cercanas a Hamás, familiares también ligados a la organización palestina, que no tienen permiso de residencia en Israel.

La familia de Qasawa pertenece a Hamás y muchos de ellos son conocidos activistas de la organización que participaron en importantes ataques en el pasado, incluso secuestros, atentados suicidas y tiroteos.

Incluso el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, llamó por telefóno al hospital, quien lo felicitó por la huelga de hambre.