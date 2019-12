Integrante de UNA AMIA joven: “No nos gustan los mensajes intolerantes”

Brian Bruh tiene 22 años, es seminarista rabínico y director de Juventud en la Comunidad Amijai. Además, integra el espacio UNA AMIA joven y, en una entrevista con ItonGadol, destacó: “Dejamos atrás nuestras diferencias para sentarnos en la misma mesa pensando y trabajando por el mismo objetivo”.

-¿Qué es UNA AMIA joven?

-UNA AMIA JOVEN es la oportunidad que tenemos para encontrarnos, celebrarnos y trabajar como un todo por y para los nuestros. Somos cada día más jóvenes comprometidos en este espacio de unidad y consensos.

La mejor forma de decirle a la actual conducción de AMIA de que queremos ser escuchados es participando, de un espacio diverso. Diciendo: presente. “¡Acá estamos!”, “Existimos”

Somos muchas voces en UNA AMIA.

No nos gustan los mensajes intolerantes que escuchamos muchas veces.

-¿Por qué decidieron que era el momento de sumarse a UNA AMIA?

-Me sumo al consenso porque estoy convencido en que la imagen y la figura de AMIA debe aparecer en nuestras vidas mucho antes que en la necesidad frente a una pérdida. Pocas personas conocen lo que hace la AMIA, no hay espacio para la diversidad ni la juventud. AMIA es cementerio y atentado para la gran parte de la comunidad. Y esto no puede ser así.

AMIA para la mayoría de nuestras juventudes es un acto de conmemoración, un espacio que alguna vez en la escuela nos llevaron a conocer, pero sin saber bien de qué se trata. Tenemos el poder de cambiar esto

En nuestras manos está la posibilidad de transformar recuerdo en futuro, de trabajar con cada uno de nuestros janijim en las tnuot, comunidades y socio deportivas el significado y la importancia de tener una AMIA que esté para cada uno de nosotros, seas de la corriente que seas.

-¿Qué propuestas sobre juventud tienen?

-Nuestra principal propuesta es desarrollar un espacio de encuentro. La capacidad de sentarnos alrededor de una mesa y poder entonces crear juntos. Mirarnos y conocernos, saber que existe el otro y aprender a trabajar en conjunto como una sola juventud.

Hoy no pasa, la conducción de AMIA no nos incluye. Nos sentimos relegados

-¿Qué críticas tenés hacia la actual conducción de la AMIA?

-Solo me viene a la cabeza el día en que no dejaron cantar a una chica por el simple hecho de ser mujer. Fue el 17 de julio de este año. Aquel día nos reunimos todos los jóvenes (con la organización conjunta de NOAM, JUMA y el Consejo) para recordar y transformar nuestras voces en una sola al grito de “presente”.

Faltaban algunas horas para el acto y recibimos el mensaje de que no iba a poder ser porque una mujer participaría en la banda musical y la AMIA no permitiría de ninguna manera que una mujer por el hecho de ser mujer partícipe del mismo.

AMIA debería ser un punto de encuentro, un lugar de puertas abiertas, pero sin embargo, pareciera ser, que el esfuerzo está puesto en cerrarlas y dejar de lado la pluralidad, la diversidad y la igualdad de género.

-¿Por qué piensan que pueden ganar el 5 de abril?

-El 5 de abril será un momento muy significativo, miles de socios buscando dejar a nuestra asociación en las mejores manos. Hace años que podríamos haber tenido una AMIA plural, pero faltaba uno de los ingredientes más importantes en la gran receta; el consenso. El poder hacer a un lado logos y nombres, para transformarnos en una sola voz. UNA AMIA quiere conseguir que la gente se comprometa y vaya a votar, para decirle al mundo que existimos, que decimos presente, todos.

Particularmente, ganar ya se ganó. Dejamos atrás nuestras diferencias para sentarnos en la misma mesa pensando y trabajando por el mismo objetivo.

-¿Un comentario final?

-El próximo 5 de abril, te pido que vayas a votar y que juntos podamos trabajar para construir UNA AMIA plural, inclusiva y representativa de la comunidad en su hermosa diversidad. Jóvenes y gente con experiencia. Hombres y mujeres. Todos tenemos que decir presente ese día. Es importante que vayan todos a votar más allá de quién elijas al colocar el sobre en la urna. La comunidad entera tiene que mostrar decisión.