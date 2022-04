Elecciones AMIA. Eichbaum: ‘‘En esta elección el socio puso en su lugar al oficialismo y a la oposición’’

Itongadol.- Durante el día de ayer se realizaron las elecciones en la AMIA en las que el BUR se impuso con más del 50% de los votos. Una vez finalizado el escrutinio y en diálogo con Itongadol, Ariel Eichbaum, presidente de la AMIA, detalló: ‘‘Creo que la gestión ha sido reconocida por el socio’’.

Tras los resultados, Eichbaum se refirió a la gestión del BUR: ‘‘Estábamos seguros de que el socio de AMIA iba a seguir respaldando a la gestión del BUR. Una gestión que en estos últimos años ha sido de las más exitosas que tuvo la AMIA en su historia moderna, porque saneó la institución económica y políticamente, la profesionalizó y siguió elevando los estándares de inserción en las organizaciones de la sociedad civil. Además, siempre cuidamos los intereses comunitarios y no nos dejamos infiltrar por la política nacional’’.

Eichbaum también se expresó del aspecto político de la gestión: ‘‘Creo que el resultado de hoy termina de coronar tal vez en el aspecto político una cadencia muy exitosa que me da mucho orgullo. Creo que la gestión ha sido reconocida por el socio. Que nos entreguen la mención al premio nacional a la calidad también es un cierre ideal, no en lo político sino en la gestión profesional de la institución, por lo que me voy con la sensación de la tarea cumplida’’

Con respecto al voto de los asociados y el rol del oficialismo y oposición en el futuro, Eichbaum dijo: ‘‘El socio nos volvió a ratificar una vez más y puso en su lugar al oficialismo y a la oposición. Esperamos que cada uno ejerza su rol desde donde le toca con responsabilidad y amor por la institución’’.

A la hora de hablar sobre el próximo presidente, Eichbaum fue contundente: ‘‘Tenemos 90 personas en el RAT que son todas del mismo riñón, el riñón de la torá y del Bloque Unido Religioso. Esa es una tradición de cómo ejercer con responsabilidad el liderazgo. Y esa tradición se va a mantener sea quien sea el presidente que oportunamente el partido decida’’.

Desde el bunker del BUR surge el nombre de Ariel Halperin, pese a que en primera instancia circuló que Guillermo Borger, ex presidente de la institución, asumiría la responsabilidad de la presidencia. Sin embargo, desde el oficialismo desestiman que sea Borger el próximo presidente.

La cantidad de asociados habilitados para emitir su voto eran 20899, es decir, que participó del acto eleccionario el 43 por ciento del padrón. En relación a esto y al ser consultado por los casi cinco mil votantes menos en comparación con la elección anterior, Eichbaum explicó: ‘‘Estamos saliendo de dos años de pandemia en los que imperó una circunstancia inédita’’.

Durante el día de ayer casi 9400 socios concurrieron a votar a los integrantes de las tres listas electorales que participaron de los comicios. El oficialismo, es decir, el Bloque Unido Religioso (BUR), ganó la elección con el 54% de los votos, en segundo lugar se ubicó Una Amia, que consiguió el 38%, mientras que Somos Amia salió tercera con el 8% restante.