Con la presencia de importantes dirigentes, el rabino Avruj propuso el voto online para renovar las autoridades de la AMIA en un encuentro por Zoom

Itongadol.- Miembros de la comunidad judía argentina se reunieron en forma virtual para analizar desde la polémica desatada por el cuestionado casamiento realizado pese a las restricciones dispuestas por el coronavirus, la posibilidad de elecciones online para renovar las autoridades de la AMIA y sobre todo el futuro de la colectividad en el país.

El encuentro vía la plataforma Zoom fue patrocionado por el partido Avodá Argentina, tuvo como protagonista al rabino de la comunidad Amijai y referente del movimiento UNA AMIA, Alejandro Avruj, y fue convocado bajo la consigna “Casamiento en pandemia, elecciones online y el futuro de una comunidad en riesgo”.

Con la conducción del presidente de Avodá Argentina, Mario Sobol, la reunión convocó a más de 150 personas, entre las que se contaban el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y los ex titulares de la AMIA Oscar Hasman, Abraham Kaul y Guillermo Borger, todos protagonistas de los últimos años de la vida política comunitaria.

Tras la presentación de rigor, el rabino Avruj apuntó que la pandemia “nos empujo a vivir una cantidad de cosas que no esperábamos y nos brindó grandes oportunidades de encuentro, de conversación, que no teníamos en la agenda”. “Reuniones, diálogos, conversaciones entre rabinos de diferentes corrientes de movimientos judíos, entre ortodoxos, conservadores y reformistas existen de manera habitual, aquí en la Argentina parece que está prohibido”, deslizó antes de hacer referencia a la polémica de la semana que sobrepasó los límites de la comunidad hasta llegar a los principales sitios de noticias nacionales.

La realización de casamientos clandestinos por parte rabinos ortodoxas, fue el blanco de Avruj, quien no dudó en definir como «una vergüenza» lo ocurrido. «Fue una vergüenza para ese grupo de gente, para los pobres novios que en lugar de pasar la luna de miel fueron a una comisaría, para la familia de esta gente, para el rabino que autorizó, que tiene que saber que las cosa que uno hace tiene repercusión en todo su alrededor”, afirmó el religioso para indicar que correspondía criticarlo y denunciarlo, pues “Dina deMaljuta Dina”, que la ley del lugar tiene prioridad.

También sostuvo que existe en Argentina una campaña de desacreditación a todo formato de judaísmo que no sea el ortodoxo, afirmando que lo que él ha hecho, y hace, es plantear lo que está mal, y una de ellas es que la ortodoxia se abrogue la representación de todo el judaísmo, sino que cada corriente exprese su manera de vivir el judaísmo.

Luego de mencionar una serie de incertidumbres y miedos sobre el futuro que surgieron a partir de la pandemia, tanto para las personas como para toda la sociedad, Avruj consideró que la crisis generada por el coronavirus también “ha traído varias oportunidades, como por ejemplo como todos estamos mucho más vinculados, más afines a acceder al tema de la tecnología y la cantidad de cosas que han llegado para instalarse, donde no va hacer falta hacer cosas presenciales». «Un montón de cosas que se hacían presenciales no van a hacer falta seguir haciéndolas. Como por ejemplo una elección de una Mutual, que tiene 20.000, 21.000, 23.000 votantes nada más. No es una elección nacional, hay países que ya hacen elecciones nacionales o locales provinciales a nivel tecnológico”, señaló.

Evidentemente el rabino Avruj se estaba refiriendo a la AMIA, y estaba proponiendo que la elección para elegir a sus autoridades se realice en forma virtual, realizando las reformas legales correspondientes tanto en la Ley de Mutualidades como en el estatuto de la Kehila. “Nos la pasamos diciendo que la mayor cantidad de personas no puede votar un domingo, por mil cosas (…) Yo no sé nada de computación pero calculo que una aplicación segura, para hacer con un clik a quien queres votar, tiene que existir para 20.000 votos. La mejor manera para democratizar de manera real la AMIA, la comunidad judía, es que todos los que son socios voten como corresponde, con un clik en un aparatito, con todas las seguridades tecnológicas que seguramente existen”, agregó.

Previo a referirse al futuro de la comunidad, manifestó que la situación del país es muy difícil en lo económico y que todos sus habitantes tendrán que afrontar la situación a la vez que espera que sus autoridades estén a la altura en todos los niveles necesaria para llevar adelante la recuperación.

Sobre la situación comunitaria expresó: “Está comunidad ha carecido de un plan de contingencia. Esta no es la primera crisis que vive la Argentina y no es la primera crisis que vive la comunidad, pero sí es la misma forma de enfrentarla, con una mano atrás y otra adelante”. En este contexto recordó que en la crisis del 2001/2002, el 30% de la comunidad judía estaba por debajo del límite de pobreza.

Como integrante del Joint, Avruj comentó que “las instituciones temblaban” frente a la peor crisis socioeconómica que enfrentó el país en el inicio del nuevo siglo. Indicó que en ese momento llegó una importante cantidad de medios económicos del exterior para ayudar a la comunidad “pero uno no puede esperar todo el tiempo que venga de afuera la ayuda, y la comunidad nunca tuvo un formato, un sistema de protección” para atender la necesidades económica ante posibles crisis económicas.

Sobre este punto, el rabino pasó a describir la crítica situación que están atravesando las escuelas judías, y también lo que ha de ocurrir con los templos si la situación actual se mantiene hasta después de los Iamim Noraim.

Respecto a la AMIA consideró que no ha escuchado que haya instrumentado programas especiales para hacer frente a la actual crisis que afecta a los miembros y las instituciones de la comunidad, y reiteró su propuesta de que debe instrumentarse un sistema de votación online, pues “la AMIA debe modernizarse”, y ante una pregunta sobre el por qué del protagonismo, respondió que se debe a que el mundo no ortodoxo no es protagonista.

Durante su exposición alabó la gestión que durante la crisis 2001/2002 realizó Alejandro Kladniew en el Joint, y que considera que es la persona capacitada para estar al frente de la comunidad en un momento de crisis como la actual.

EACh.