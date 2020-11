Causa AMIA. Abogado de la querella AMIA-DAIA explicó por qué pidieron una pena más leve para Telleldín

Itongadol/AJN.- En una entrevista exclusiva con la Agencia de Noticias AJN, el abogado de la querella unificada AMIA-DAIA Gabriel Camiser, justificó la decisión de pasar a homicidio agravado a partícipe necesario en la causa contra Carlos Telleldín. Esperan que haya un fallo para antes de fin de año y que el acusado de facilitar la camioneta con la que se perpetró el atentado a la AMIA vaya a prisión. «La Justicia argentina sabemos que es lenta en general, pero acá fue excesiva la lentitud», sostuvo.

El abogado de la querella unificada AMIA-DAIA Gabriel Camiser afirmó que «la ineficiencia del Estado» para investigar la denominada conexión local del atentado a la AMIA llevaron a un cambio de la calificación jurídica del delito que se le imputa al reducidor de autos Carlos Telleldín y que lo beneficiaría con una pena más leve si es condenado como el responsable de facilitar la camioneta con la que se perpetró en Buenos Aires el ataque terrorista de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

En una entrevista con la Agencia de Noticias AJN, Camiser, quien junto a Miguel Bronfman integra la querella unificada AMIA-DAIA, espera que Telleldín sea condenado antes de fin de año y que finalmente cumpla «un tiempo en prisión» si es condenado a 20 años como solicitaron en el alegato del miércoles pasado.

A continuación los tramos más importantes de la entrevista:

-AJN: ¿Cuál es la expectativa que tienen desde la querella AMIA/DAIA en este juicio contra Telleldín?

-GC: Desde ya nuestro pedido de 20 años de prisión para Telleldín lo hicimos convencidos de que tenemos elementos suficientes para lograr una condena. Obviamente tenemos las mejores expectativas para que el tribunal así lo determine.

-AJN: Quienes están más cerca del expediente advirtieron de falta contundencia en las pruebas para condenar a Telleldín.

-GC: En ningún momento dijimos que no había contundencia en las pruebas. Lo que si dijimos es que el panorama actual y teniendo en cuenta el paso del tiempo y la ineficiencia del Estado para investigar todo lo relativo a la conexión local generaron el cambio de calificación jurídica que expusimos al tribunal, pero de ninguna manera eso significa que no existan pruebas contundentes para condenar por el delito por el que pedimos condena.

-AJN: El cambio de calificación jurídica de homicidio agravado a partícipe necesario, ¿puede facilitar la condena?

-GC: En principio, sí. Obviamente en cuanto a la pena se podría considerar un delito más leve que un homicidio agravado, que tiene una pena de prisión perpetua. Pero quiero dejar en claro que el cambio de calificación jurídica obedece no tanto a un convencimiento interno sino al convencimiento de que las pruebas, atento a la deficiencia del Estado para investigar la conexión local, hoy en día nos lleva a considerar que esta es la calificación jurídica correcta para la acusación concreta contra Telledín.

-AJN: De ser condenado, ¿cuántos años podría estar detenido Telleldín?

-GC: Dependerá de la pena que le impongan. Es un tema delicado y será una discusión posterior porque Telleldín ha estado detenido por esta causa. No quiero dar un pronóstico sobre eso porque entiendo que será una discusión que se dará oportunamente en el caso que haya condena.

-AJN: ¿Existe la posibilidad de que haya condena pero que no vaya a la cárcel?

-GC: Sostenemos la postura de que no debería ser así. No quiero dar esa discusión ahora, primero porque soy respetuoso obviamente del Tribunal y del proceso porque no tenemos ninguna condena y debemos esperar. Para nosotros es claro que en caso de que exista condena conforme según lo solicitamos aún debería cumplir un tiempo en prisión.

-AJN: En distintos tramos del alegato ustedes plantearon que Telleldín incurría en mentiras, ¿en que puntos más importantes Telleldín está mintiendo?

-GC: El punto principal es que le hizo creer a todos, incluso a la propia persona que según él era su amigo, el mecánico Ariel Nitzcaner, cuando dijo que la camioneta que él armó en ese taller con la carrocería de Sarapura y supuestamente -según él- con el motor de MESIN es la que finalmente explotó en la AMIA. Hay pruebas contundentes de que no es así y eso Telleldín no puede desconocerlo. Es evidente que Telleldín armó una camioneta ahí en lo de Nitzcaner pero no la armó con el motor de MESIN que finalmente fue hallado en los escombros de la AMIA. Con el motor de MESIN armó otra camioneta. Para despistar y para desviar la investigación Telleldín dice que la camioneta que armó en lo de Nitzcaner con la carrocería de la de Sarapura es la que entregó ese fin de semana y es la que terminó explotando en la AMIA. Eso está claro que es mentira. Hay otras mentiras como que se fugó porque lo perseguía la Policía Bonaerense. Esa es una burda mentira porque a Telleldín lo vivía persiguiendo la Policía Bonaerense y nunca se había escapado, mucho menos a Posadas que es una ciudad que tiene frontera para irse del país. Hay una cantidad de mentiras burdas que para nosotros es claro que son para despistar y embarullar un poco la investigación, que en definitiva fue lo que hizo y lamentablemente le terminó saliendo bien.

-AJN: Desde el punto de vista de la querella, ¿a quién protege Telleldín al guardar silencio sobre a quién entregó la camioneta?

-GC: Protege a quien representa el siguiente eslabón de la cadena terrorista. No puedo dar un nombre pero en definitiva está protegiendo a otro partícipe del atentado.

-AJN: ¿Sospechan que ese partícipe está dentro de los imputados?

-GC: No le podemos poner nombre. Para nosotros es alguien a quien él está encubriendo. Tampoco podemos decir si está entre los imputados porque la verdad no lo sabemos.

-AJN: Resulta difícil entender por qué no revela ese nombre cuando puede ser condenado.

-GC: Es una decisión de él. No sabemos qué pasa por su cabeza.

-AJN: ¿Considera que puede avanzar un poco más la investigación del atentado y que finalmente haya condenados por el atentado a la AMIA?

-GC: Es nuestro deseo. Ahora logramos que se haga el juicio oral a Telleldín, tan dilatado en el tiempo. No olvidemos que el fallo de la Corte que ordenaba esto fue del año 2009, se tardó 10 años en iniciarse este juicio. Nuestro deseo es que todos los responsables tengan un juicio y en el caso de que se pruebe la responsabilidad que sean condenados. Tenemos todas las energías para lograr esta primer condena y ojalá así suceda. Conforme a los tiempos procesales podría ocurrir antes de fin de año o a principios del próximo.

-AJN: ¿Tienen previsto hacer algún tipo de demanda por las falencias en la investigación?

-GC: Siempre dijimos, e incluso haciendo presentaciones en el expediente que todo lo relacionado a la investigación de la conexión local fue extremadamente pobre e incluso después del fallo de la Corte de 2009, que de alguna manera abrió el panorama para que eso ocurra. Haremos el reclamo en el lugar que entendemos que corresponde que es el expediente y de hecho a lo largo de los años ya lo hemos hecho.

-AJN: A partir del fallecimiento del fiscal Nisman, ¿hubo un estancamiento en la causa AMIA?

-GC: Todo lo relacionado con la conexión local siguió igual. Hay una realidad que no debemos olvidar que luego del fallecimiento de Nisman en agosto de 2015 empezó el juicio oral por el encubrimiento donde fueron juzgados Menem, Galeano, Mullen y Barbaccia y tantos otros imputados. Entiendo que la UFI AMIA se abocó a ese juicio que terminó en febrero de 2019 y en mayo de 2019 se inició el juicio contra Telleldín. Fueron dos juicios orales importantes.

-AJN: ¿Qué reflexión hace sobre esta demora de la justicia en avanzar sobre la causa AMIA?

-GC: La Justicia argentina sabemos que es lenta en general, pero acá fue excesiva la lentitud. No hubo motivos razonables para que se demore tanto. Es indignante que en la magnitud de una causa como la de AMIA se haya demorado tanto. Esperamos que se empiece a vislumbrar algo de justicia en la causa AMIA y que ese largo camino de impunidad empiece a llegar a su fin.