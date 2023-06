Canciones para no olvidar: A través de melodías que marcaron sus vidas, AMIA rinde un emotivo homenaje a las 85 víctimas fatales del atentado

Itongadol.- A pocas semanas de que se cumplan 29 años del peor atentado perpetrado en nuestro país, AMIA lanzó, en sus redes sociales, una nueva acción de recordación, que convocó a más de 60 reconocidos artistas de la escena local, para interpretar los temas preferidos de las personas que fueron asesinadas el 18 de julio de 1994, cuando un coche-bomba se estrelló contra la puerta de la institución.

Se trata de la propuesta artística “Canciones para no olvidar”, una iniciativa que busca promover el ejercicio de la memoria, y honrar a las 85 víctimas fatales del ataque, que aún continúa impune.

“Hace muchos años venimos trabajando, desde AMIA, el binomio arte-memoria a través de la música”, señaló Elio Kapszuk, director de Arte y Producción de la entidad. “En varias ocasiones, pedimos a diferentes artistas que, tomando como referencia la falta de justicia, compusieran canciones dedicadas a las víctimas. Así lo hicimos con Kevin Johansen, con El candombito de la memoria; León Gieco con La memoria; Mateo Sujatovich con No se borra, y Víctor Heredia con No tiene olvido el amor”, recordó.

¿Existe otra forma de abordar la memoria desde la música? Recordar a cada una de las víctimas con las canciones que les gustaban, y que las hacían felices, fue la emotiva e inédita respuesta que AMIA halló para encarar un nuevo desafío creativo.

“Para la realización de este homenaje, nos comunicamos con los familiares de las personas que fueron asesinadas, para recabar esa información. Y realizamos más de 60 videos, en los que distintos intérpretes de nuestra cultura les dedican a las 85 víctimas fatales las canciones que amaban escuchar”, detalló.

Hugo Norberto Basiglio, Carla Josch, Gustavo Velázquez y Carlos Hilu eran fanáticos de The Beatles. La bella melodía de “All my loving”, que compusieron Lennon y McCartney, hoy se convirtió -por esta nueva acción- en una de las más de 60 excusas musicales que se produjeron para enfatizar en la necesidad de no olvidar a las personas que fueron asesinadas.

Interpretada por The Beats, la canción fue el primer video que se compartió en las redes sociales de AMIA, a modo de homenaje. Luego le siguió, León Gieco quien recordó a Juan Vela Ramos, un enamorado de los acordes y la letra de “Canción para Carito”, que el autor de “Solo le pido a Dios” grabó especialmente para esta nueva convocatoria artística plasmada por AMIA.

Richard Coleman hizo lo propio para honrar la memoria de Gabriel Arazi, quien al escuchar a Soda Stereo interpretar por primera vez “Té para tres” se conmovió con el talento con el que Gustavo Cerati compuso ese tema para su padre.

Por su parte, Fernando Samartín evocó a Rebeca Violeta Behar de Jurin, ferviente admiradora de Sandro, quien no se cansaba de escuchar “Así”, del inolvidable Roberto Sánchez y Oscar Anderle.

Los artistas El Bahiano y Matías Zapata cantaron el clásico “Runaway” dedicado a Gastón Brikman, mientras que con la canción “Ni el clavel ni la rosa”, del legendario Leonardo Favio, Luciana Jury rindió homenaje a Dora Belgorosky.

“No te quedes afuera” es el tema que Manuel Wirzt cantó para recrear el programa infantil que conducía por televisión, bajo el mismo nombre, y que era un clásico infantil a la hora de la merienda. Era una de las preferidas de Sebastián Barreiros, la víctima fatal más joven del atentado, quien a los 5 años murió asesinado en el atentado a la AMIA.

Artistas de la talla de Víctor Heredia; Diego Torres; Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto; Nito Mestre; Sandra Mihanovich; Patricia Sosa; Miguel del Guercio; Susana Rinaldi y Juan Carlos Cuacci; Pimpinela; Hilda Lizarazu; Miguel Cantilo; Adrián Iaes; Germán Tripa; Ariel Rot; Rolo Sartorio; Gillespi y Álvaro Torres; entre otros, también grabaron para AMIA las canciones elegidas por los seres queridos de las víctimas.

En algunos de los videos musicales que AMIA realizó, junto con la producción ejecutiva de Virginia Taranto, aparecen también los familiares acompañando las grabaciones. Como el caso de Omar y Patricia Mirochnik (hijos de Buby Mirochnik) y Cecilia Jesús Lower (sobrina de María Lourdes Jesús y prima de Augusto Daniel Jesús), que estuvieron presente cuando Virginia Innocenti y Esteban Morgado interpretaron “Los mareados”.

Yamila Cafrune cantó “No te puedo olvidar”, con la compañía de Bertha Loayza (tía de Adhemar Zárate Loayza), en tanto que Peteco Carabajal recibió a Mechi Pérez Ledesma (hija de Fernando Pérez Ledesma) cuando grabó “Camino al amor”.

Junto con Amelia Bolan (madre de Romina Ámbar Luján Bolan), Miranda Di Lorenzo realizó la grabación de “Never ending story”, mientras que acompañada por Marcelo Alguea (hermano de Silvana Alguea de Rodríguez) Julia Zenko emocionó al volver a cantar la ya clásica “Con las alas del alma”.

“Las niñas de Alejandría” fue grabada por Gastón Saied, ante la presencia de Matilde Pinto (prima de Elena Sofía Kastika), mientras que “Panambí y el campo en llamas” fue cantada por Chango Spasiuk, en compañía de Luis Barriga (hermano de David Barriga y víctima sobreviviente del atentado) y Fabiola Barriga (sobrina de David e hija de Luis).

La lista de artistas convocados por AMIA también está integrada por Maggie Cullen; Heidy Viciedo y Raúl Monteagudo; Karen Nisnik y Diego Rubinsztein; Ligia Piro y Juan Esteban Cuacci; Gillespi y Álvaro Torres; Los Tipitos; Grupo Dos Más Uno; Tormenta; Sixto Corbalán; Magdalena Fleitas; Palta & The Mood; Gabriel Meyer y Nico Miller; Ezequiel Pedraza; Deby Kepel; Fede Di Lorenzo de Opera Prima; Anto Cirillo; AHYRE y Hermanas Vera; entre otros cantantes que se irán sumando a la convocatoria.

“Canciones para no olvidar” forma parte del “Mes de la Memoria”, una iniciativa que cada año AMIA lleva adelante, a través del departamento de Arte y Producción de la entidad, para difundir contenidos que crea especialmente en homenaje a las víctimas fatales, renovar el reclamo de justicia, y condenar el estado de impunidad vigente. Las distintas producciones se lanzan y difunden durante 30 días seguidos, antes del 18 de julio.