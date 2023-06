El bíblico Reino de Judea se expandió antes de lo que se pensaba

AJN/Itongadol.- Contrariamente a las creencias previas de que la expansión del Reino de Judea recién tuvo lugar a fines del siglo IX u VIII a. E. C., entre 200 y 300 años después del rey David, un nuevo estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalem (HU) muestra que ya había comenzado a extenderse a la región montañosa y el norte de la Shefela (tierras bajas) en el siglo X a. E. C. La expansión al sur de la Shefela siguió unas dos generaciones más tarde, en la época del nieto de David, Roboam.

El Instituto de Arqueología de la HU acaba de publicar un artículo titulado «Planificación urbana temprana en el Reino de Judea: Khirbet Qeiyafa, Beth Shemesh 4, Tell en-Naṣbeh, Khirbet ed-Dawwara y Lachish V» por el profesor Yosef Garfinkel en la publicación del instituto, The Jerusalem Journal of Archaeology.

En este exhaustivo estudio, Garfinkel examina los primeros sitios fortificados del Reino de Judea, durante el siglo X a. E. C.

Los cinco sitios revelan información importante sobre el proceso de urbanización, la planificación urbana y las fronteras de la fase más temprana del Reino de Judea. La región de la Shefela, ubicada al suroeste de Jerusalem, desempeñó un papel crucial en la expansión del Reino de Judea debido a sus condiciones ecológicas favorables para la agricultura, dijo el equipo, porque su topografía baja y ondulada, su suelo fértil y suficientes lluvias la convirtieron en el granero del reino, que podía alimentar a una gran población.

El estudio destacó la importancia de la expansión del reino en la Shefela y sus recursos agrícolas como una etapa clave en su desarrollo.

En cuanto a la fecha de publicación de la investigación, Garfinkel explicó que “la evidencia se conocía antes; no es cuestión de nuevos descubrimientos. Lo que se necesitaba era que alguien viniera y observara la imagen completa que representan estos hallazgos. Me alegro de haber podido cumplir ese papel”.

Las excavaciones que formaron la base de estas conclusiones fueron realizadas por Saar Ganor de la Autoridad de Antigüedades de Israel y el profesor Michael Hazel de la Universidad Adventista del Sur en Tennessee.

Los cinco sitios muestran un plan urbano caracterizado por una muralla de casamata (una muralla doble con un espacio entre las murallas separado en cámaras que podía llenarse para resistir mejor los arietes en caso de asedio).

Señalaron que Lachish, Nivel V, tiene un patrón similar pero sin casamatas en la muralla de la ciudad.

Tres cosas eran comunes a estas ciudades: estaban fortificadas con una muralla de casamatas y estaban ubicadas en la frontera del reino y en una carretera principal que conducía al reino. Khirbet Qeiyafa en el valle de Elah protegía la frontera suroeste del reino. Beth Shemesh en el valle de Soreq protegía la frontera occidental del reino. Tell en-Naṣbeh cerca de Ramallah protegía el Norte y Khirbet ed-Dawwara protegía la frontera nordeste.

“El plan urbano se reconoce claramente en los sitios de Khirbet Qeiyafa, Tell en-Naṣbeh, Khirbet ed-Dawwara y Beth Shemesh. Recientemente, las excavaciones en Lachish, Nivel V, descubrieron un patrón similar que comprende un cinturón periférico de estructuras que colindan con la muralla de la ciudad. Esta muralla de la ciudad era sólida sin casamatas.»

Las técnicas de datación radiométrica confirman que las ciudades fortificadas de Khirbet Qeiyafa y Beth Shemesh datan del primer cuarto del siglo X a. E. C., la época del rey David. El análisis de la planificación urbana y la ubicación geográfica de los sitios indica claramente que era un reino fuerte capaz de construir ciudades bien planificadas en sus fronteras y proteger las carreteras principales que conducían a su capital, Jerusalem.

“El descubrimiento de un muro de barrera en esta área define efectivamente los límites del núcleo urbano del reino de David, poniendo fin al debate histórico de larga data en torno a la existencia del reino y sus fronteras”, declaró Garfinkel, y agregó que “este hallazgo proporciona evidencia tangible sobre el terreno y data del período relevante que respalda los relatos bíblicos de la expansión y fortificación de Roboam como se describe en el Libro de las Crónicas. Es un caso raro en el que podemos presentar evidencia histórica y arqueológica empírica que se alinea con las narraciones bíblicas del siglo X a. E. C.».