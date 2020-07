Argentina: Polémica elección de delegados al Congreso Sionista

Itongadol.- Culminado el proceso electoral para elegir a los 14 delegados que representantes al Movimiento Sionista de la Argentina al próximo Congreso Sionista Mundial, a efectuarse en octubre, el resultado de la elección electrónica que se celebró el domingo 12 de julio arrojó el siguiente resultado: Familia Hanoar Hazionit 6 delegados; Israel Jazaka (Mizraji, Jerut, Likud) 3 delegados; Avoda y Apartidario- Hejalutz; 2 delegados cada uno; y la unión de Jazon Hartzeinu (reformistas), Mercaz y Meretz 1 delegado.

Este resultado será informado al Comité Electoral del Movimiento Sionista, que también recibirá las objeciones o protestas que puedan existir, y que en esta oportunidad una ya se habría presentado.

La Elección

La elección fue electrónica, es decir que cada empadronado, al que el Comiste Electoral Zonal – CEZ le asignó un código, votó por una de las cinco listas electorales oficializadas. De acuerdo a la información que pudimos recoger la cantidad de votantes superó el 90% de los casi 1.300 empadronados.

Participaron en la elección, presentando las correspondientes listas electorales, los movimientos sionistas locales registrados en el Movimiento Sionista Mundial solos o conformando alianzas. Existe la posibilidad de que si todos se ponen de acuerdo conforman la delegación por consenso, y no se efectúa la elección; situación esta que fue utilizada por los movimientos sionistas argentinos para designar las delegaciones a los últimos Congresos Sionistas.

Hasta días antes de la oficialización de las 5 listas electorales se mantuvieron conversaciones para conformar una delegación por consenso, pues la mayoría de los movimientos estaban de acuerdo, pero como Hanohar exigía efectuar la elección. El proceso eleccionario y novedoso se inició a la medianoche del sábado y cerró a las 24 del domingo.

Mifal Hajaverut – Empadronamiento a la Organización Sionista Mundial

Las disposiciones legales que rigen las elecciones de los delegados al Congreso Sionista que sesiona cada 4/5 años establecen que en un periodo previo, aproximadamente un año, los miembros del Movimiento deben suscribir una ficha de adhesión y abonar el simbólico shekel, proceso que se denomina Mifal Hajaverut, y que en nuestro medio se denomina empadronamiento, es decir que cada judío que desea votar debe llenar una ficha de adhesión a los ideales del Movimiento Sionista y abonar la cuota que establece el CEZ, que en esta oportunidad fue de $ 360.-

Tradicionalmente el arancel de los afiliados era abonado por los Movimientos Sionistas, cosa que en esta oportunidad legalmente no pudo ser ya que había que completar el pago mediante tarjeta de crédito y cómo máximo cada tarjeta podría utilizarse para pagar tres empadronamientos.

Dificultades en el empadronamiento y protestas en Israel

De acuerdo a lo que nos informaron responsables de los diversos movimientos, habría más de trescientas personas que presentaron sus ficha de empadronamiento y abonaron el arancel que no fueron incluidas en el padrón por el CEZ pues había errores que invalidaban la ficha de empadronamiento y en consecuencia se le comunicó que se les devolverá el importe abonado. Esa decisión no pudo ser modificada excepto en una muy exigua proporción, debido a que no existió un periodo para informarle electrónicamente a quienes no se los aceptaba del error cometido y como ya habían abonado solicitarle la rectificación de los datos erróneos.

Los responsables mundiales de Mirahi presentaron una objeción a todo el proceso electoral a las autoridades del Movimiento Sionista debido a que sus adherentes que se habrían empadronado serían algo más de 350, y sólo se oficializaron aproximadamente la mitad debido a que el resto habría cometido errores en la ficha de empadronamiento, lo que no pudo ser solucionado pues el CEZ no estableció un periodo para ello, y consideran que de esa manera le quitó posibilidades electorales beneficiando a otros movimientos.

Sabemos que el problema que le ocurrió a Mizrahi también les pasó a otros Movimientos, si bien no nos consta que hayan presentado una queja a las autoridades electorales mundiales de la Organización Sionista Mundial.

EACh.