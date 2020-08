Adrián Moscovich: “La AMIA tiene que volver a ser una entidad eminentemente mutualista”

Itongadol.- Adrián Moscovich, director ejecutivo de ORT Argentina y rector titular de las Escuelas ORT, propuso un cambio estructural en la comunidad judía, particularmente en la AMIA, que según él “debería volver a ser una entidad eminentemente mutualista”. Además, se refirió a la necesidad de tener “un hogar al que puedan concurrir masivamente los ancianos de la comunidad y un hospital Israelita”. Moscovich comenzó poco a poco a incursionar en la política comunitaria desde su participación en la DAIA.

En un zoom organizado por Una AMIA, Moscovich destacó que “la gestión actual de la DAIA está trabajando en un cambio estructural puertas hacia afuera, para construir una representación de la comunidad judía de bajo perfil sin exabruptos, sin escándalo, sin televisión. Es un cambio estructural entre lo que era la DAIA anterior y la DAIA actual, y eso debiera suceder con la entidad mutualista. Insisto en entidad mutualista porque sería muy bueno que la AMIA salga del lugar político en el que se posicionó a partir del atentado. Creo que no es el lugar que tiene que ocupar, la AMIA tiene un montón de trabajo. El 40% de los judíos está fuera del ámbito institucionalizado, eso incluye a chicos que no están yendo a escuelas judías o a las sociodeportivas”.

Sin embargo, Moscovich aclaró que “valora y respeta” la gestión de los miembros de la ortodoxia en la AMIA.

Por otro lado, planteó que hay que tener “un hogar como el que teníamos en Burzaco. No quiero decir que Ledor Vador no es para ancianos de la comunidad, pero no es masivamente como lo ha sido el hogar de Burzaco. Me parece que hay que trabajar para tener un hospital Israelita; los mejores médicos son judíos, y no tienen un hospital que representa a la comunidad. Hay que trabajar sobre la salud comunitaria, sobre la ancianidad, sobre la educación y la asistencia a las personas con menores recursos”.

En ese sentido, Moscovich consideró que “a nivel comunitario hay que tener una persona que sea representativa y convocante para los miembros de la comunidad que están dentro de los movimientos juveniles, de las sociodeportivas y de las escuelas. Es muy importante que la persona venga del mundo empresarial y posea el conocimiento de management, de lo que es el comportamiento de las organizaciones y que tenga la voluntad de trabajar por la comunidad”.

Luego de estas definiciones, explicó que no pertenece a Una AMIA y que con Alejandro Kladniew habló solo un par de veces, pero le que resultó “muy tentador” que fuera propuesto para ocupar ese tipo de cargo, pues “tiene el conocimiento del management, del voluntario, y cuanto te enterás que se sienta junto al rabino Grunblatt y junto a otros rabanim ortodoxos, quizás en algún momento pueda llegar a conversar sobre las cuestiones que nos unen y dejar de lado las diferencias”.

Pero a la vez, le exigió “que trabaje una propuesta mutualista”, que de esa manera “va a juntar un montón de gente que va a estar apoyándolo”.

Asimismo, considera también “seguir discutiendo el tema del cementerio y del rabinato de la AMIA” es “ir a la discusión en el terreno donde vamos a perder”. “Vayamos al terreno donde sabemos que vamos a ganar: es el terreno de volver a ser una entidad mutualista”, sugirió.

Respecto a las entidades religiosas del arco conservador liberal, opinó que “deberían hacer un replanteo”, porque si bien es “políticamente correcto” realizar actividades interreligiosas, “ya hay una entidad que tiene que ocuparse de la política comunitaria. No hace falta que cada rabino se saque la foto con el Papa y haga diálogo interreligioso. Hay comunidades donde la prédica la da el obispo de la zona, y eso puede estar muy bueno y puede ser aceptable, pero la verdad que yo para Iom Kipur quiero que la prédica la dé el rabino”.

Finalmente, opinó sobre aquellos dirigentes comunitarios que tienen o tuvieron un rol en la política nacional: “Los dirigentes comunitarios deben ser dirigentes comunitarios. Un dirigente comunitario no puede incorporarse inmediatamente a la política nacional, como tampoco uno de la política nacional no se debería incorporar a la política comunitaria. Si no se cumple una limitación temporal, se le hace mucho daño a la comunidad. Los que están incorporados a la dirigencia nacional, en los partidos políticos nacionales, están donde están porque pasaron por las instituciones centrales de la comunidad judía y, por lo tanto no pueden volver cuando quieran”.