La tercera temporada de «Shtisel» será una de las sorpresas de Netflix

Los fanáticos de las series han mostrado en el último tiempo un nuevo subgénero favorito: drama sobre judíos ultraortodoxos. El éxito de «Poco ortodoxa» en Netflix hizo que muchos espectadores centrasen su atención en una joya escondida en el catálogo de la plataforma llamada Shtisel. A pesar de que lleva desde 2016 sin emitir un solo episodio nuevo en Israel, los medios informan que la tercera temporada ya está en camino.

Este drama se centra en las vidas de la familia Shtisel que viven en un vecindario «haredi» de Jerusalem. Los miembros de los Shtisel viven en una zona sin internet y deben cumplir con las rígidas normas de su lectura de la fe judía, si bien hay familiares que se sienten atraídos por un estilo de vida más convencional y abierto.

La reciente popularidad de Shtisel no se debe únicamente a la temática sobre las visiones más extremistas de la religión y como una nueva forma de descubrir corrientes ultraortodoxas del judaísmo sino también por la presencia de la reconocida actriz Shira Haas, protagonista de «Poco ortodoxa», que forma parte del clan Shtisel y que Netflix ha puesto en la cubierta de la serie para asegurarse que los espectadores le dieran un vistazo.

«Poco ortodoxa», al fin y al cabo, ha sido una de las revelaciones durante el aislamiento por el coronavirus y la producción original de Netflix ha sido nominada al Emmy c la mejor miniserie y Haas ha entrado en la categoría de mejor actriz de miniserie. Tiene mérito: está nominada por una interpretación en Yiddish, una lengua que nunca había hablado porque su lengua es el hebreo.

La tercera temporada de Shtisel, de hecho, viene de la mano de la promesa que Shira Haas seguirá formando parte del reparto y no habría que descartar que su papel tenga todavía más relevancia en la trama. En un principio debía iniciarse el rodaje de los episodios en primavera pero el coronavirus obligó a retrasar el rodaje, aunque se espera que los episodios estén rodados y se puedan estrenar para finales de 2020.

Shtisel se emitió por primera vez en Israel en 2013 con su primera temporada de 12 episodios. Estrenada en el canal YES Oh, renovó por una segunda temporada que no desembarcaría hasta finales de 2015. Con esta tercera prevista para finales de 2020, no se puede decir que en Israel haya prisa a la hora de producir temporadas de series.

