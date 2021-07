A pesar del pedido de la DAIA, la Justicia sólo postergó una hora el inicio de la audiencia de Cristina Kirchner

Agencia AJN.- La DAIA había considerado “impertinente e irrespetuoso” realizar la audiencia el mismo día en que se conmemorará a las víctimas del atentado, pero por temas de agenda, el Tribunal sólo cambió el horario para que la institución pueda “compatibilizar sus obligaciones”.

Agencia AJN.- A pesar del pedido de la DAIA de postergar la audiencia pública para tratar las nulidades en la causa por el Memorándum con Irán, el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 resolvió hoy únicamente modificar el horario de inicio.

La DAIA había considerado “impertinente e irrespetuoso” realizar la audiencia el mismo día en que se hará el Acto Central para conmemorar a las víctimas del atentado a la AMIA. Sin embargo, la Justicia sólo pasó el horario de las 11.30 a las 12.30.

Luego de detallar puntillosamente los compromisos de los jueces Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y José Michilini, el TOF 8 argumentó que “resulta fácticamente muy complejo lograr la compatibilización de las respectivas agendas de los tres jueces” y por eso resolvieron “estar a la fecha previamente fijada”, que era mañana viernes 16 de julio, originalmente a las 11.30.

“No obstante lo dispuesto precedentemente, y dada la particular y muy razonable naturaleza de los motivos expresados por la querella en su presentación, a efectos de que pueda compatibilizar de modo armónico todas sus obligaciones institucionales, fíjese como nuevo horario de inicio las 12.30 horas”, resolvió el Tribunal.

La DAIA, que es co-organizadora de la ceremonia de conmemoración del atentado y es querellante es la causa, y había considerado “una afrenta a la memoria de las víctimas la eventual realización de dicha audiencia el mismo día en el que se realizará acto”.

“Creemos que no puede haber nada más importante ni trascendente que recordar a las 85 personas asesinadas por el terrorismo. Por ello, y entendiendo que todas las partes del proceso estarán conformes con lo que se peticiona, es que se solicita la urgente postergación de la audiencia fijada para el día 16 de julio de 2021”, decía el escrito presentado por el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, junto al abogado Gabriel Leonardo Camiser.

La AMIA convocó a la sociedad a participar del Acto Central que se realizará de manera virtual, el viernes 16 de julio a las 9.53, hora exacta en que un coche bomba explotó contra la sede de Pasteur 633. Aún impune, el ataque terrorista dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 personas heridas.

La conmemoración se realizará dos días antes de que se cumplan exactamente los 27 años de la masacre, debido a que este año el domingo 18 de julio es Tisha b´Av, un día de duelo y ayuno para el pueblo judío.

La audiencia pública fue programada por el TOF 8, a pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el fiscal Marcelo Colombo.

Los jueces decidieron avanzar con la audiencia después de rechazar la recusación del fiscal Colombo, que habían presentado la DAIA y dos familiares de víctimas del atentado a la AMIA.

El pedido de nulidad formulado por la defensa de la vicepresidenta giró en torno de la posible parcialidad de los jueces de Casación que reabrieron la investigación presentada por el fiscal Alberto Nisman, luego de que hubiera sido inicialmente desestimada.

Los magistrados que reabrieron el caso fueron Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes aparecen en los registros de visitas al ex presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada horas antes de resolver esa reapertura.

Lo que también planteó la defensa de Fernández de Kirchner fue un cuestionamiento por no haberse citado en la causa a Ronald Noble, el ex titular de Interpol que públicamente desmintió las versiones acerca de un pedido de hacer caer las alertas rojas contra los ex funcionarios iraníes acusados por el atentado de 1994.

La audiencia es muy importante porque después de ella, el tribunal deberá decidir sobre la continuidad de la causa.