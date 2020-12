The Times of Israel: Maestros amenazan con huelga si no se les da prioridad para vacunarse.

The Jerusalem Post: Coronavirus: dirigente sindical amenaza con huelga si los profesores no se vacunan.

Haaretz: Un raro documento de 1986 revela las opiniones de Biden sobre Israel y Arabia Saudita.

YNET: Israel expande la campaña de vacunas mientras el primer ministro presiona para la inoculación masiva.

Arutz Sheva: Rivlin: Es nuestro deber ayudar a rehabilitar a las trabajadoras sexuales.

Israel Hayom: ‘Erdogan de hecho quiere la normalización con Israel’, dice el ex embajador.

Maariv: El Comité de Educación votó en contra de las regulaciones: los estudiantes de quinto a décimo grado estudiarán en las escuelas durante el cierre.

