Hamas disparó contra Israel en medio de crecientes tensiones entre Gaza e Israel

ItonGadol.- Las sirenas de los cohetes se escucharon en Kfar Aza la madrugada del viernes, en medio de las crecientes tensiones entre Israel y la organización terrorista con sede en Gaza Hamas y la Jihad Islámica Palestina. Antes del cohete, las Fuerzas de Defensa israelíes atacaron objetivos en Gaza el jueves por la noche en respuesta a los ataques con globos incendiarios lanzados desde la región, informaron los medios palestinos.

Hasta el momento no se han reportado heridos. Las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) supuestamente advirtieron a los residentes de Gaza con anticipación antes de atacar 10 objetivos de Hamas en la Franja, informó NEn respuesta a los globos incendiarios lanzados desde Gaza a Israel, atacamos recintos militares y un sitio de lanzamiento de cohetes perteneciente a Hamas en Gaza.

Mientras que el jefe de la armada israelí llamó a prepararse para un nuevo conflicto bélico en la región.

La página de Twitter de las FDI publicó el objetivo de los ataques.

«Las FDI han aumentado su preparación para varios escenarios y continuarán atacando los objetivos terroristas de Hamas en Gaza.12 News. Los ataques se llevaron a cabo cerca de Beit Lahiya y Beit Hanoun, que se produjeron en respuesta a múltiples globos incendiarios lanzados, provocando unos ocho incendios en comunidades israelíes cercanas a Gaza.»

