Una influencer estadounidense de TikTok lanza nueva serie sobre el Holocausto

Itongadol/AJN.- La estrella de TikTok, Montana Tucker, generalmente es conocida por su contenido alegre que muestra sus habilidades para cantar y bailar. Pero recientemente había decidido centrarse en un tema más importante, lanzando una serie sobre el Holocausto en la plataforma de redes sociales.

Según el semanario estadounidense People, la influencer estadounidense de 29 años calificó la experiencia de filmar el programa, titulado How To: Never Forget y que sigue a su visita a Polonia, como “la semana más difícil” de su vida.

La serie de 10 partes se lanzó el 24 de octubre y sigue el descubrimiento de Tucker de los eventos que rodearon el Holocausto y su conexión personal con él. Específicamente, cómo perecieron algunos de sus familiares en el campo de concentración de Belzec.

La serie fue producida por Israel Shachter y Rachel Kastner con SoulShop Studios, una compañía de medios que produce contenido original que trata temas de fe y busca “amplificar las voces que nos recuerdan que la fe siempre ha estado a la vanguardia de la cultura”.

Como parte de su viaje a Polonia, Tucker visitó la Fábrica de Oskar Schindler y los campos de concentración de Auschwitz y Belzec. Tucker dijo que cree que le corresponde a ella educar a la gente sobre las atrocidades, ya que la conciencia sobre el tema entre los estadounidenses está disminuyendo.

“Creo que el objetivo principal era educar a la Generación Z, porque esa es la generación que no sabe tanto al respecto”, dijo a People. “Pero creo que también, con suerte, cambiará las perspectivas de las personas”.

El programa se estrena a medida que los incidentes antisemitas en los Estados Unidos se disparan y alcanzaron un nuevo nivel en 2021, con un promedio de alrededor de siete crímenes antijudíos por día. Se ha prestado especial atención al tema recientemente, ya que las celebridades se involucraron cada vez más en la tendencia inquietante, incluido el rapero Kanye West y la superestrella de la NBA Kyrie Irving.

Solo alrededor del 45% de los estadounidenses saben que más de seis millones de judíos perecieron en el Holocausto, y menos de la mitad de todos los Estados de EEUU obligan a enseñar sobre el Holocausto en el sistema de escuelas públicas.