Ucrania/Rusia. Asesor de Zelensky: 40 «héroes judíos» luchan en la planta siderúrgica de Mariupol

AJN/Itongadol.- Uno de los principales asesores del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice que hay decenas de soldados judíos luchando en la planta siderúrgica Azovstal sitiada en Mariupol.

“Hay alrededor de 40 héroes judíos que protegen a Azovstal ahora”, dijo David Arakhamia, el asesor a cargo de la delegación negociadora de Ucrania, a The Times of Israel.

Arakhamia también encabeza el partido gobernante Servidor del Pueblo, de Zelensky, en el Parlamento.

Una de las unidades ucranianas que aún resiste en la planta siderúrgica es el Regimiento Azov, una formación que ha sido acusada desde su formación en 2014 de asociaciones con la ideología neonazi. Estas afirmaciones han sido fundamentales para la justificación del presidente ruso Vladimir Putin para la invasión de Ucrania, habiendo dicho al comienzo de la guerra que el objetivo de Rusia era «desmilitarizar y desnazificar» el país.

La unidad fue absorbida por la Guardia Nacional en septiembre de 2014 y los funcionarios ucranianos insisten en que el regimiento ha sido completamente profesionalizado y despolitizado.

Arakhamia negó enérgicamente las acusaciones rusas de neonazismo en el Regimiento Azov. “Esas acusaciones son absurdas por defecto”, declaró. “Muchas personas conocen a estos soldados y encuentran ofensivas estas acusaciones”.

El enorme complejo siderúrgico de Azovstal es el último bastión de la resistencia ucraniana en Mariupol. La planta, con su red de túneles y búnkeres, ha albergado a cientos de soldados y civiles ucranianos durante un asedio de semanas. Decenas de civiles fueron evacuados recientemente, pero funcionarios ucranianos dijeron que algunos aún podrían estar atrapados allí.

Uno de los soldados judíos a los que se refirió el asesor de Zelensky publicó un video la semana pasada pidiendo a Israel que rescate la guarnición sitiada de Azovstal.

En un mensaje publicado por el empresario y activista con sede en Kiev Ilgam Gasanov, Vitaliy Barabash dijo en ucraniano: “Es difícil para mí hablar, por lo que mi hermano dirá mi discurso en nombre de todos los judíos ucranianos que están junto conmigo aquí.»

Barabash, también conocido como Benya, sostuvo una bandera ucraniana frente a la cámara mientras su amigo leía su declaración, con un tatuaje de la Estrella de David claramente visible en la mano de Barabash.

Dirigiéndose al “primer ministro Naftali Bennett, la Knesset, el público en Israel” y prominentes judíos ucranianos, la declaración de Barabash anunció que “entre los escombros que quedaron de Azovstalí hay judíos como yo, como ustedes”.

A principios de este mes, en una llamada con el Kremlin, Bennett le pidió a Putin que “examinara opciones humanitarias” para evacuar Mariupol.

El Regimiento Azov publicó fotos en su canal de Telegram el miércoles pasado que mostraban a soldados heridos en condiciones miserables, muchos de ellos sin extremidades.

“Ucrania nunca les ha dado la espalda a los judíos, por lo que creemos que Israel tampoco puede darle la espalda al pueblo ucraniano, sino que debe estar codo a codo contra los invasores rusos que trajeron una nueva tragedia”, se lee en la declaración de Barabash.

“Ahora, nosotros, estando aquí, necesitamos la ayuda de Israel para retirar toda la guarnición militar de Mariupol y pedir rescate”.

Gasanov le dijo a The Times of Israel que no conoce a Barabash en persona y que está haciendo todo lo posible para ayudar a la guarnición sitiada de Azovstal después de que las esposas de sus amigos se acercaran a él.

“Conozco a muchos judíos que actualmente están en guerra, y no solo en Mariupol”, dijo.

Hace unos días, Kan, la radio pública de Israel, presentó un informe sobre cinco ex militares de unidades selectas de su país que comandan diversas operaciones de fuerzas especiales ucranianas contra las tropas de ocupación rusas y están dispuestos a morir en combate.

Cada uno de ellos llegó a Ucrania por separado hace dos meses y combatió a los rusos en diferentes lugares. Recién hace unas semanas se unieron.

Asimismo, soldados voluntarios israelíes que se sumaron a las tropas ucranianas que resisten la invasión rusa grabaron un breve video de agradecimiento a su país, el pueblo judío y la comunidad local durante la reciente festividad de Pesaj.