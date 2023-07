Ucrania limitaría la visita de israelíes a Uman para Rosh Hashaná

Itongadol.- Ucrania está considerando limitar en gran medida el número de israelíes a los que se les permitirá visitar Uman este año en Rosh Hashaná, dijo el jueves el embajador de Ucrania, Yevgeny Kornichuk.

Kornichuk dijo que esta decisión se toma por la seguridad de los feligreses porque grandes multitudes pueden tentar a Rusia a atacarlos.

Cada año, decenas de miles de israelíes viajan a Uman para orar en Rosh Hashaná en la tumba del Rebe Nachman de Breslov. En 2021, más de 30.000 jasidim de Breslov fueron a Uman, en su mayoría de Israel, pero también de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

El año pasado, miles de israelíes viajaron para participar en la peregrinación anual, prescindiendo de varias advertencias de funcionarios israelíes y ucranianos.

«La explosiva situación de seguridad incluye el peligro de bombardeo desde el aire o disparos de cohetes contra áreas civiles, incluso en el centro y el oeste del país, lo que representa un peligro real e inmediato para la vida», dijo el comunicado del ministerio, que instó a los israelíes en Ucrania a salir del país inmediatamente.

“Se acerca Rosh Hashaná y no importa lo que digamos, los judíos ortodoxos intentarán llegar a Uman”, dijo Korniychuk. «Entendemos su voluntad de ir y favorecer su apoyo a Ucrania, pero no es el momento adecuado. No podemos garantizar su seguridad» debido a la invasión de Rusia.

Korniychuk aprovechó la oportunidad para pedir al gobierno israelí que intervenga para «evitar la matanza masiva de personas que podría ocurrir».

El embajador de Israel en Moscú, Alexander Ben Zvi, celebró una reunión con el vicecanciller ruso, Mijail Bogdanov, en la que trataron la llegada de judíos a Uman.

En respuesta, el funcionario ruso dijo: «Es un peligro real. Rusia no puede garantizar la seguridad de los israelíes». Sin embargo, pidió recibir información sobre los fieles para pasárselas a las autoridades del ejército.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, descartó rotundamente el temor de las autoridades ucranianas, que expresaron que Moscú podría lanzar misiles hacia Uman durante las celebraciones del Año Nuevo judío.