Rusia. Rabino de Jabad: Quienes quieren hacer aliá generalmente no son judíos

Itongadol.- No todos en la comunidad judía de Rusia están de acuerdo en que hay un éxodo de judíos que tienen la intención de abandonar el país. El gran rabino de una de las comunidades judías de Rusia en una ciudad en la periferia, un sheliaj (emisario) de Jabad que habló con The Jerusalem Post, describió una situación completamente diferente.

“Los líderes judíos de Rusia, en su mayor parte, todavía están aquí”, dijo el rabino el lunes. “No conozco a ningún líder de alto nivel que haya abandonado el país en este momento de todas las principales organizaciones judías o rabinos”.

La semana pasada, un líder judeorruso le dijo al Post que entre el 60 y el 70% de los miembros de su comunidad se han ido o tienen la intención de irse de Rusia.

El lunes, el rabino de Jabad contradijo ese punto de vista y dijo que la mayoría de los judíos de Rusia “no planean huir del país”.

“Estoy en contacto diario con los principales emisarios de Jabad, rabinos de ciudades, de toda Rusia”, dijo. “También hablo con los judíos de mi comunidad día y noche.»

“Cada uno de los líderes con los que hablé dijo lo mismo: ‘Recibimos llamadas todos los días. Solía ​​haber seis llamadas al día de personas interesadas en hacer aliá. Hoy me llaman tal vez una vez al día y los que quieren emigrar llaman a la sinagoga. Obviamente no estamos a cargo de la aliá, pero les decimos con quién hablar’”.

Además, el rabino dijo: “La gran mayoría de los que se me acercaron interesados ​​en mudarse a Israel, más del 95% de ellos, son rusos que no son judíos pero pueden tener derecho a convertirse en ciudadanos israelíes de acuerdo con la Ley del Retorno” porque tienen un abuelo judío, a diferencia de una madre judía, “o incluso situaciones de personas que tienen una conexión más distante, como un bisabuelo judío, y por lo tanto no son elegibles para hacer aliá”.

“Hay personas que, hasta el momento en que nos llamaron, no estaban conectadas activamente con una comunidad judía”, dijo. “Solo están buscando un lugar adonde ir; están tratando de aprovecharse de la ley de Israel”.

“En mi comunidad, la gran mayoría de los judíos no buscan escapar a ningún lado”, dijo el rabino. “Puede haber alguien que no tenga ciudadanía israelí y luego hará aliá para figurar como israelí. Pero decir que la mayoría de los judíos está escapando y que todos quieren irse de Rusia, eso simplemente no es cierto”.

Según el rabino, las grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo tienen circunstancias diferentes a otras comunidades judeorrusas.

“En las grandes comunidades judías hay mucha más conexión con Occidente”, dijo. “Muchos de ellos viajan a Israel o a otros países del mundo; son más que un fenómeno aquellos que quieren salir de Rusia de estas ciudades”.

La “población judía central” de Rusia tiene aproximadamente 150.000 judíos, mientras que más de 500.000 rusos tienen derecho a recibir la ciudadanía israelí de acuerdo con la Ley del Retorno.

Unos 4.000 judíos rusos, elegibles para convertirse en ciudadanos israelíes de acuerdo con la Ley del Retorno, no pueden hacer aliá en este momento.

La Agencia Judía participó en una discusión interna, donde se dijo que 900 judíos rusos no podían subir a un avión porque no tenían un lugar donde quedarse en Israel.

La ministra de Aliá y Absorción, Pnina Tamano-Shata, decidió negarles a los olim rusos el servicio de hoteles financiados por el gobierno, mientras que los nuevos inmigrantes de Ucrania aún reciben este beneficio.

Un representante también les informó a los participantes que el proceso exprés “Go-No-Go” para la aliá se ha pospuesto porque “Nativ recibió 3.000 consultas sin responder” que no puede procesar en este momento porque no tiene suficiente personal en Rusia.

The Jerusalem Post reveló hace tres semanas que alrededor de 1.800 de los judíos rusos que emigraron a Israel en los últimos dos meses han regresado a Rusia con sus nuevos pasaportes israelíes. Cuando Tamano-Shata se enteró de esto, un funcionario de su ministerio declaró que “estaba conmocionada por los datos del abandono” y lo citó como la antítesis de la generosidad de Israel hacia los olim rusos.

El funcionario señaló que, en los últimos dos meses, 5.600 judíos rusos emigraron a Israel como parte de la operación Regreso a casa. Viajaron en vuelos financiados por el gobierno israelí, recibieron un sobre con dinero en efectivo al aterrizar y luego tomaron un taxi hasta un hotel, todo totalmente subvencionado por los contribuyentes israelíes. Debido a estos números, Tamano-Shata había decidido cancelar las estadías gratuitas de los inmigrantes rusos en el hotel financiado por el gobierno.