Irán: Nuevas protestas y EE.UU. expresa apoyo a los manifestantes

AJN/Itongadol.- Las protestas económicas continuaron en Irán el domingo por la noche mientras las fuerzas de seguridad iraníes reprimían violentamente a los manifestantes y la administración Biden expresaba su apoyo a las manifestaciones por primera vez desde que comenzaron.

Un video compartido en las redes sociales, supuestamente de Shahrekord, una ciudad de aproximadamente 150.000 personas a 512 kilómetros al sudoeste de Teherán, mostraba a las fuerzas de seguridad iraníes reprimiendo violentamente a los manifestantes, golpeándolos y disparándoles. Otro video de la ciudad mostraba a los manifestantes derribando una pancarta con el líder supremo iraní Ali Khamenei.

Los manifestantes gritaron cánticos contra los funcionarios iraníes, incluidos «Muerte a Khamenei» y «Muerte al [presidente iraní Ebrahim] Raisi», según Radio Farda.

También se informaron manifestaciones en Surshjan, una pequeña ciudad en el condado de Shahrekord, el domingo por la noche. Las protestas estallaron en las últimas semanas luego de que se elevaran los precios de varios productos básicos en Irán.

Las manifestaciones contra el empeoramiento de la situación económica en Irán han estallado en los últimos días en el sudoeste de Irán, con protestas reportadas en Juzestán, Hafshejan, Farsan, Andimeshk y Dezful, entre otros lugares. Los manifestantes corearon consignas contra el régimen iraní y quemaron pancartas y afiches publicitarios con Khamenei. También se han reportado protestas aisladas en el área de Teherán.

Según los informes, en algunos lugares los manifestantes han atacado y destrozado bases pertenecientes a la fuerza paramilitar Basij de Irán, que se ha utilizado en el pasado para reprimir las protestas.

Según los informes, al menos dos manifestantes fueron asesinados a tiros por las fuerzas iraníes durante las manifestaciones, y el Independent Persian informó que cuatro manifestantes fueron asesinados.

La conexión a Internet en las áreas donde se llevan a cabo las protestas se ha interrumpido varias veces en los últimos días, una táctica utilizada por las autoridades iraníes en el pasado para evitar la difusión de imágenes y noticias de las protestas. NetBlocks, una organización que monitorea la ciberseguridad y la gobernanza de Internet, informó el sábado que el proveedor de Internet MobinNet experimentó una interrupción de aproximadamente 2,5 horas. MobinNet tuiteó el domingo que la interrupción fue causada por un ciberataque de origen extranjero.

Mehdi Hajati, un ex político iraní que fuera arrestado en el pasado por hablar en contra de los arrestos de ciudadanos Bahai, expresó su apoyo a las protestas en Shahrekord en Twitter y escribió que «Shahrekord nos deja sin aliento por la intensidad de su ira».

El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, respondió a las protestas el domingo, tuiteando: «Los valientes manifestantes iraníes están defendiendo sus derechos. El pueblo iraní tiene derecho a hacer que su gobierno rinda cuentas. Apoyamos sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión en línea y fuera de línea, sin temor a la violencia y las represalias».

Iraníes corearon “Muerte a ‘Palestina’” en protestas de hace unas semanas, lo que provocó diversas reacciones y análisis de expertos sobre la República Islámica de Irán ante el insólito hecho.

“Iraníes en Sirjan cantando: ¡Muerte a ‘Palestina’! ¡Muestra la absurda ideología del régimen teocrático y los mulás chiítas terroristas de Teherán que apoya a los #Terroristas contra Israel! El pueblo iraní está apoyando la #Paz y para nada tiene problemas con #Israel o los #EEUU”, tuiteó el 1° de mayo Erfan Fard, un experto en contraterrorismo concentrado en Irán.

“Personalmente, no tengo información sobre la fecha y el lugar exactos de la protesta del video”, agregó Fard en un segundo tuit.

El video provocó reacciones de otros expertos en Irán.

«Iraníes coreando ‘Muerte a «Palestina»‘ en #Irán. ¿Por qué? Es una forma de: 1- Criticar las costosas e impopulares políticas anti-#Israel del régimen, que han aislado a Irán y su economía. 2- Criticar al régimen gobernante, muchos de cuyos miembros son sonoros partidarios de ‘#Palestina’”, tuiteó el analista israelí Meir Javedanfar.

«Iraníes corean ‘Muerte a «Palestina»‘ porque están hartos y cansados ​​de que el Régimen robe los recursos del pueblo para financiar a los delegados terroristas #Hamas, #Hezbollah y la Yihad Islámica Palestina», tuiteó Ellie Cohanim, la primera funcionaria nacida en Irán que trabajó para el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Sheina Vojoudi, una disidente iraní que huyó de la República Islámica debido a la represión, dijo a The Jerusalem Post que el régimen iraní obliga a muchas personas a participar en la protesta de «al-Quds» que pide la destrucción de Israel.

“Creo que es muy importante saber que las personas que ves en las fotos no están allí por el Día de ‘al-Quds’, simplemente están allí porque muchos de ellos no tienen otra opción. Créanme: no habría manifestación de ‘al-Quds’ en Irán si estas personas no estuvieran bajo presión”, dijo.

El periodista iranio-estadounidense Karmel Melamed dijo: “Este es un viejo video de protesta… pero aún retrata con precisión los sentimientos de muchas personas en Irán hoy”.