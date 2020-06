Parashá Koraj: Puertas abiertas o líneas borrosas

Itongadol.- La sabiduría del Midrash se preguntó si Koraj se vio involucrado en un evento desafortunado: “Era un hombre inteligente, ¿qué vio entonces en este sinsentido?”

Esta semana la parashá de la Torá se llama Koraj, nombre del personaje principal, que se rebeló al liderazgo de Moisés.

Como la parashá describe, Koraj, junto con dos personajes discutibles, llamados Datán y Aviram, llevan a la rebelión contra Moisés a las que se unieron otras 250 personas respetables de la elite de la nación.

La rebelión fue tan fuerte que no pudo ser neutralizada con medios de la naturaleza y Moisés necesitó un milagro sobrenatural: la tierra se abrió y se tragó a Koraj y a sus compañeros rebeldes. Solo entonces la rebelión se calmó.

Y luego respondió: “Su ojo lo llevó por mal camino. Vio que una cadena de grandeza se levantaría para él: Samuel, que era igual a Moisés y Aarón… Dijo: ¿Es posible que esta grandeza venga a mí y yo deba estar en silencio?» (Números Raba 18:8).

Koraj vio su descendencia, Samuel el profeta, y eso lo llevó a rebelarse contra Moisés.

Déjennos examinar esta respuesta y ver dónde Koraj se equivocó y cómo Samuel está relacionado con este error.

¿Qué quería Koraj?, ¿Qué quería cambiar sobre el liderazgo de Moisés?

Veamos lo que dijo: “Ellos se juntaron contra Moisés y Aaron y luego les dijeron: ‘Toman mucho sobre ustedes mismos, para toda la congregación que es santa, y el Señor está en el medio. Entonces, ¿por qué se elevan por encima de la asamblea del Señor?»(Números 16: 3).

Koraj quería abrir un santuario para las masas, para liberar a la nación de la dependencia de Moisés y Aarón, para determinar las nuevas regulaciones con las que tendrían líneas de separación entre lo santo y lo profano, entre el santuario y el campo, entre lo santificado y el mundo exterior. La nación tomaría su destino en sus propias manos y dejaría de estar liderada por la profecía de Moisés. Esta era una rebelión contra Moisés, contra su profecía, contra la nación jerárquica. Esta no era una santa rebelión, pero, ¡era una rebelión contra lo sagrado!

La sabiduría del Midrash hizo la comparación entre el profeta y Koraj expresando lo entendido bajo el liderazgo de Samuel: él tomó los aspectos positivos de la rebelión, pero no adoptó los negativos.

Samuel nació en la generación del Tabernáculo, situado entonces en Silo y administrado de forma corrupta por Hofni y Pinjás, los hijos del sacerdote Eli.

“Y los hijos de Eli, un hombre inescrupuloso, no sabían del Señor. Esto fue por los sacerdotes del pueblo (…) y los sirvientes del sacerdote llegarían (…) todo lo que el tenedor pudiera levantar, el sacerdote se llevaría consigo (…) y él dirá: ‘no, pero ahora debes darlo todo. Si no, me lo llevaré a la fuerza’. Y el pecado de los muchachos era grande (…) ellos mentirían con las mujeres que se congregaran en la entrada de la Tienda de Reunión» (Samuel II, 2:12-22).

Cuando Samuel creció, advirtió a Eli en el nombre de D’s: «¡Estoy a punto de ejecutar juicio sobre su casa para siempre!» (Ibíd. 3:13). Luego leemos el siguiente verso, que señala aún más en la dirección de la rebelión que lideró: «Y Samuel se acostó hasta la mañana y abrió las puertas de la Casa del Señor» (Ibíd. 15).

Samuel creció en estatura y se convirtió en un líder de la nación. Pero no se rodeó de sirvientes, hombres que solo le dijeran que sí y confidentes. Samuel se ocupó de juzgar pero no se sentó en una torre de marfil, esperando que la simple ciudadanía fuera a él. Por el contrario, partió y vagó por las ciudades de la Tierra de Israel, ofreciendo sus servicios a la nación, gratis.

Samuel abrió las puertas del Santuario, bajó con la gente y, por lo tanto, nos recuerda a Koraj, quien afirmó que «toda la congregación es santa». Pero Samuel no cometió el mismo error que Koraj y no confundió la línea entre lo sagrado y lo profano. Koraj comenzó una rebelión contra Moisés y la profecía, perdió el aspecto positivo de eso, pero se lo dejó a su nieto Samuel.