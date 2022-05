Ex legislador israelí: «No hay futuro para los judíos no ortodoxos en la Diáspora»

Itongadol.- El profesor Aryeh Eldad, médico israelí y ex miembro de la Knesset por el partido derechista Unión Nacional, creó controversia durante una conferencia de la Organización Sionista Mundial al decir que “no hay futuro para el pueblo judío en la Diáspora a menos que sean ortodoxos”.

Eldad habló en la Conferencia Heschel sobre el Pueblo Judío y las Relaciones entre Israel y la Diáspora, organizada por la OSM en colaboración con el Museo Anu de Tel Aviv, donde se llevó a cabo.

En un panel en la sesión plenaria de la conferencia, Eldad dijo: “No hay futuro para el pueblo judío en la Diáspora a menos que sea ortodoxo. Hay un 70% de matrimonios mixtos”, dijo, citando datos de la encuesta Pew que dan el porcentaje de judíos no ortodoxos que se casan entre sí.

“En una generación o dos no habrá más judíos [progresistas]. Estas ramas [del judaísmo] morirán si no se conectan a la ‘tierra’ en la Tierra de Israel”, dijo.

“En los países que no persiguen a los judíos no hay sionismo”, afirmó, sin dar pruebas. “Casi no hay sionismo en el mundo en absoluto. No se puede ser sionista en la Diáspora. Pueden ser ‘Jovev Zion’ (amante de Sion), estoy a favor de eso. Pero no son sionistas”, dijo sobre los que apoyan a Israel pero no viven allí.

“Solo sobrevivirá el nacionalismo en la Tierra de Israel”, dijo el ex parlamentario de derecha. “Quien renuncia a la mayoría de los mandamientos prácticos también renunciará a la definición de nacionalismo”.

Eldad declaró que Israel se encuentra en una situación difícil: «Tenemos grandes problemas aquí y ahora que no pueden ser resueltos por el ‘Pueblo judío’. Este término no ayuda a nadie aquí en Israel cuando los terroristas asesinan a los colonos o si un misil cae sobre la ciudad de Sderot”.

La primera Conferencia Heschel sobre el Pueblo Judío y las Relaciones entre Israel y la Diáspora tuvo lugar el miércoles y fue organizada por el Departamento de Población de la Organización Sionista Mundial, encabezada por el Dr. Yizhar Hess, representante del Movimiento Conservador en las instituciones nacionales. Como resultado de la afiliación religiosa de Hess, la mayoría de los rabinos que hablaron en el evento eran miembros del movimiento Masorti; solo uno de los siete rabinos era ortodoxo.

El presidente Isaac Herzog inauguró la conferencia: “El concepto de pueblo judío crea una identidad judía diversa. Esta es la idea de pueblo judío, que no siempre tiene que ser solo pluralista, sino que permite el contacto con otras identidades judías; el individuo mismo tiene su propia identidad personal judía”.

Herzog mencionó que el “Rebe” del pueblo judío “es sin duda el difunto rabino Heschel, quien encarnó en su imagen, identidad, valores y acciones el fenómeno judío en su esencia».

Heschel fue ordenado como rabino ortodoxo, pero se desempeñó como una figura educativa de alto nivel en instituciones rabínicas tanto reformistas como conservadoras.

«Heschel nos enseñó que el Estado de Israel y las comunidades judías no pueden vivir como islas aisladas”, dijo el ministro de Asuntos de la Diáspora, Dr. Nachman Shai, durante su discurso en la conferencia. “Debemos fortalecer el vínculo entre nosotros”.