Entrevista al presidente de la Fundación Hispano-Judía: “Queremos que los jóvenes puedan analizar realidades, no estereotipos”

Itongadol/AJN.- En los últimos días una importante noticia circuló en el mundo y dio cuenta de la puesta en marcha de un Museo Hispano-Judío en la ciudad de Madrid. Esta iniciativa lleva el sello de un hombre con una amplia trayectoria, David Hatchwell, que se encuentra de visita en Buenos Aires e hizo un espacio en su agenda para dialogar con la Agencia AJN sobre este proyecto.

El Museo es una iniciativa única que contará con un espacio de difusión cultural con exposiciones, talleres, sesiones de cine y biblioteca. “Queremos dar elementos para que los jóvenes puedan analizar realidades, no estereotipos”, destacó el presidente de la Fundación Hispano-Judía.

Según Hatchwell, la historia judía en España debe ser analizada “como lo que es: un lugar donde hubo mucha luz y donde eventualmente hubo 500 años de sombra”.

El empresario llegó de visita en la Argentina para participar de un evento de los Amigos de la Fundación Hispano-Judía en el país y destacó: “Me da la sensación de que estamos en un momento de cambios. Yo creo que es muy importante que los argentinos no pierdan la esperanza. Ha habido momentos mucho más complicados en la humanidad y a veces somos escépticos y creemos que los cambios no son posibles”.

Además, respecto a la situación en Madrid, Hatchwell afirmó: “Yo soy un poco escéptico hacia los gobiernos en general, pero aquí tenemos una situación que es una excepción, porque Gobierno autonómico de Madrid es un privilegio, encabezado por una líder que es una persona extraordinaria, Isabel Díaz Ayuso, que es joven en edad pero tiene la experiencia y el valor de una jabata. Ella tomó una posición personal muy fuerte en cuanto a la defensa a ultranza de la libertad en todas sus ramificaciones, y como sabrán, el pueblo judío tiene una serie de atributos y uno de ellos es la libertad”.

El Museo será inaugurado oficialmente en 2025 y la sede será un edificio histórico diseñado por Antonio Palacios en el corazón del barrio de Salamanca.

-¿Quiénes fueron tus padres y abuelos? Esto nos permitirá entender semejante iniciativa puesta en tu persona.

-Mis padres y mis abuelos eran personas de bien, que tuvieron mucho compromiso hacia su identidad judía y que fueron capaces de transmitir a la siguiente generación lo que todos aspiramos a hacer. Este espíritu de Ledor Vador. Mi papá, que en paz descanse, fue una persona extraordinaria. Nacido en Casablanca, trabajó muy duro para ganarse una posición socio-económica muy fuerte y nunca olvidó quién era y cómo hay que ser como ser humano. Él trataba con todo tipo de personas importantes en el mundo, pero a la vez trataba de la misma manera a gente humilde. Para mí eso es ser un hombre de bien. Mi mamá es una persona extraordinaria. Con puro optimismo e integridad. Y mis abuelos, tanto maternos como paternos, eran personas fantásticas. Cuanto más pasa el tiempo, más piensa uno en qué pena que no tengamos un poquito más de conciencia sobre esa parte de nuestra vida y querer saber más sobre las personas que nos rodean. Porque cuando uno es jovencito, quiere vivir el momento, conseguir su propia independencia. Pero sería bonito poder rebobinar de vez en cuando y conocerlos más.

-¿Las generaciones actuales están cumpliendo con ese legado?

-Creo que estamos en un momento extraordinario, porque ser judío en 2023 es un regalo. Tenemos un Estado, a pesar de lo que algunos crean, tenemos una unidad nacional muy potente. Nuestros retos en algún caso pueden ser existenciales, porque tenemos un problema enorme con la nuclearización de Irán, tenemos un problema con el antisemitismo en diferentes partes del mundo, un problema enorme con la asimilación, que es un reto que elimina a los judíos. Pero al fin y al cabo, comparativamente con lo que ocurría en Europa, intelectualmente es maravillosa Europa, pero también asesina. Hace 80 años nos asesinaron en las calles. Por lo tanto, somos unos absolutos privilegiados. Los jóvenes que tenemos tienen el reto de tener que conectarse hacia una identidad que debe ser atrayente. Nosotros no podemos esperar que nuestra juventud sea parte de lo que tenemos si no les explicamos realmente lo que es el judaísmo. Y el judaísmo no es solo folclore, es también pensamiento. Esa es la parte que para mí es muy importante. ¿Cómo hacemos que nuestros jóvenes conecten con el sentimiento de justicia social? Casi todos los jóvenes lo tienen, luego con la edad nos vamos acostumbrando a la desigualdad social del mundo. Pero ese es el reto.

-Las instituciones judías están diciendo que la generación actual perdió el músculo que tenían su padres y abuelos, no porque no quieren colaborar o donar, sino porque algo se transfirió mal.

-Creo que esa es parte de la historia de la humanidad y parte de la historia del pueblo judío. Siempre hay corrientes y la historia muchas veces es más pendular de lo que pensamos. El arraigo a nuestro judaísmo y nuestra identidad es conmensurada a las realidades en las que vivimos. Es cierto que cuanto más antisemitismo hay, menos asimilación termina habiendo. Y ese es un horror de pensamiento. Porque al final es como si estuviera conectado, y desafortunadamente sí está conectado. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que cuando hablamos de ese tipo de situaciones, no hay que hablar en general. Lo primero que hay que hace es tomar una consciencia y actuar. Si yo quiero terminar con la asimilación en el mundo, lo primero que tengo que hacer es ser consciente de lo que quiere decir ser judío, auto-educarme y ocuparme de mi familia. A través de esos movimientos, seré capaz de crear una ola en mi entorno. Yo creo que el judaísmo es acción. Primero pensamiento, pero es acción. Y de repente te das cuenta que es primero actuar y luego pensar. La gente joven necesita ese estímulo de pensamiento y acción a la vez. No podemos ser solamente una generación de Tik-Tok. Nosotros tenemos que actuar y hacer el mundo mejor, como lo han hecho nuestros padres. Esa es nuestra misión.

-Hace unos años se decidió hacer las Macabeadas Mundiales en Alemania. Algo que parecía impensado y se hizo. Y resulta que ahora, en el centro de España, en uno de los lugares más difíciles para el mundo judío, aparece la noticia de un museo. ¿Qué significa que se realice en ese lugar?

-Nosotros tenemos la obligación de avanzar. No podemos ser víctimas. Además, decidimos no ser víctimas. Yo no puedo pensar en que España simplemente es un lugar de sombras. En realidad, en los corazones de los sefaradim, que fueron por todo el exilio, España se quedó siendo un lugar amado. Sólo hay que ver cómo se mantuvo el judeo-español, el ladino. Es increíble lo que llegó a ser España en el mundo judío y ese cariño y emoción que se mantuvo durante tanto tiempo representa una relación real que hubo durante más de mil años en esa parte del mundo. La gente se olvida que antes de la expulsión y de que empezaran las matanzas y los progromos, hubo antes 1.500 años en los que hubo presencia judía en la península ibérica. La presencia judía precede al cristianismo. Es un pensamiento raro de imaginar, porque la España que uno imagina como católica apostólica romana antes tenía judíos. Nosotros tenemos que ver a España como lo que es, un lugar donde hubo mucha luz y donde eventualmente hubo 500 años de sombra. Pero un elemento muy interesante es que esa minoría judía que vivía en la península ibérica, en España en particular, fue muy importante en dimensión. El historiador Netanyahu, padre del actual primer ministro israelí, era un erudito de la materia y decía que en los reinos de Castilla y Aragón, la población judía era de más del 10 por ciento en general. Y en las zonas urbanas, de más del 20 por ciento. En toda la península, el número de judíos era del 8 por ciento. La mitad de esos judíos se quedaron y la mitad se fue. Cuando uno piensa qué quiere decir que el 4 por ciento de la población era judía en la época de la expulsión, que se quedó, y durante 25 integraciones (supongo querrá generaciones) se quedaron ahí y se casaron con otros que no eran judíos, hoy en día nadie tiene la potestad de decir que no tiene ADN judío en España. Y eso es una oportunidad, porque nosotros queremos hacer ver a los españoles de hoy, y a los hispanos, porque muchos son descendientes de esos españoles, que tienen un origen judío, además de compartir valores, porque los valores del cristianismo son judíos, por lo que esta es una oportunidad para nosotros.

-¿Parte de esto es el mensaje de lo que se podrá ver en el Museo?

-Sí, parte intrínseca es ese el mensaje. Nosotros celebramos lo que somos hoy en día, lo que queremos es pensar en un mundo donde tenemos la oportunidad de seguir transformando el mundo a mejor. Creemos que el mundo está mejor hoy que hace mil o dos mil años, ese es el primer fundamento del pensamiento. Actos como el que vivimos aquí en Buenos Aires, justamente celebran eso. A mí me encantan ver trayectorias de vida, trayectorias empresariales y filantrópicas, como las de una persona como Eduardo Eurnekian, que pertenece a la minoría armenia, y que demostró a través de una vida extraordinaria de trabajo, de esfuerzo, de vicisitudes y de éxitos, lo que quiere decir el vivir. El vivir al final es hacer todo lo que uno puede, y cuando puede, dar. Eduardo nos demostró eso, por eso ayer quisimos celebrarle, desde la Fundación Judaica, el Templo Libertad y la Fundación Hispano Judía, quisimos hacer un acto en el que lo homenajeábamos porque es una persona que se lo merece, y ese es uno de los valores en los que cree nuestra fundación y lo que hará también nuestro Museo Hispano Judío, que es celebrar ese tipo de vidas y esfuerzo.

-Este tipo de iniciativas se hacen de la mano de gobiernos municipales y nacionales, ¿cómo es la relación con esa parte?

-En general, los seres humanos casi que hacemos las cosas a pesar de los gobiernos. Yo soy un poco escéptico hacia los gobiernos en general, pero aquí tenemos una situación que es una excepción, porque el gobierno regional, el Gobierno autonómico de Madrid, es un privilegio, encabezado por una líder que es una persona extraordinaria, Isabel Díaz Ayuso, que es joven en edad pero tiene la experiencia y el valor de una jabata, y está haciendo un gran cambio en lo que es España. Además, mantiene una línea continuista en lo que es la Comunidad de Madrid, que ha tenido excelentes lideres como Esperanza Aguirre o Alberto Ruiz Gallardón. Pero ella tomó una posición personal muy fuerte en cuanto a la defensa a ultranza de la libertad en todas sus ramificaciones, y como sabrán, el pueblo judío tiene una serie de atributos y uno de ellos es la libertad, y ese compromiso que tiene hacia la libertad, porque nosotros no podemos vivir en un mundo de injusticias y de impunidad para unos, y la libertad que defiende Isabel Díaz Ayuso, también defiende una diversidad que hace que Madrid sea más fuerte. Madrid por ejemplo es un lugar donde la mayoría de la gente es de afuera, hay muy pocos gatos, que es como llamamos a los madrileños puros, pero todos nos sentimos parte de Madrid, nadie se siente discriminado a pesar de venir de otros lugares. Por lo tanto, estamos felices del hecho de que tenemos un edificio maravilloso, que pertenece al metro de Madrid, es una entidad pública efectivamente, pero hubo un concurso y lo ganamos y tenemos un acuerdo de alquiler a largo plazo, de 30 años, para hacer algo realmente especial.

-¿Cuándo se inaugurará el Museo y con qué se va e encontrar la gente que lo visite?

-Si Dios quiere el Museo será inaugurado en diciembre de 2025. La gente se va a encontrar con una gran sorpresa. La palabra museo suena a algo antiguo, casi inaccesible. Y nosotros queremos hacer lo opuesto. Un lugar donde se pueda experimentar físicamente. Uno va a entrar con un pensamiento y casi garantizamos la transformación de ese pensamiento, o por lo menos de muchas cosas que antes creía uno. Además, no queremos tener miedo de tocar punto que quizás podrían ser polémicos. Por ejemplo, si llega un joven y asocia el mundo judío con el poder o con la ocupación en Oriente Medio, queremos darles elementos para que ellos puedan dudar. Queremos de una manera muy clara dar elementos tanto ahí como a futuro, para que puedan analizar realidades, no estereotipos. Que sea un elemento de educación y que también la pasen bien, porque al final, si uno la pasa bien, todo fluye.

-¿Por qué estás en Buenos Aires?

-Vine porque una de las razones fundamentales es ocuparme de este futuro Museo hispano-judío, y en Argentina tenemos la suerte de que la Fundación hispano-judía es muy potente. Tenemos una asociación de amigos aquí, como la tenemos en México, Panamá, Nueva York e Israel. Aquí la lidera mi amigo Alejandro Pitashny, que es un super profesional, cumplidor y leal con su palabra y sus acciones. Él organizó un evento increíble en el Templo Libertad y creo sinceramente que en estos momentos interesantísimos y complejos para la propia Argentina, por su situación económica, social y política, es bueno estar por aquí y ver qué está ocurriendo. Me da la sensación de que estamos en un momento de cambios. Yo creo que es muy importante que los argentinos no pierdan la esperanza. Ha habido momentos mucho más complicados en la humanidad y a veces somos escépticos y creemos que los cambios no son posibles. Yo creo que es el momento de parar, llenar el pecho de oxígeno, y saber que lo que viene es mucho mejor que lo que hay.

-¿Los Acuerdos de Abraham también tienen que ver con una nueva era?

-Es una oportunidad maravillosa que nadie podía imaginar. El poder pensar que una serie de monarquías del Golfo, o la propia Marruecos, hoy puedan trabajar de una forma mucho más madura, es una gran oportunidad. Es cierto también que la geopolítica es compleja. Los acuerdos entre Arabia Saudita e Irán tejidos en Beijing son una señal de alerta que tienen que ver con la situación política en EEUU. Lo que no tenemos que olvidar es que el mundo es de oportunidades. Y que cuando uno cree que ya no quedan más oportunidades, tiene que pensar “ahora va a venir otra». Como decía David Ben-Gurión en Israel y en el mundo judío, el que no cree en milagros no es realista. Nosotros tenemos que buscar el milagro, porque está ahí. Como seres humanos tenemos que conseguir que llegue a través de la acción. Yo soy muy optimista.