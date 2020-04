Entrevista a Sonia Spar: “La situación de Nueva York es muy complicada, pero estamos más unidos como comunidad”

Agencia AJN.- La ex directora para América Latina de la Liga Anti-Difamación (ADL) dialogó con la Agencia AJN sobre la situación de Nueva York, que ya cuenta con 149 mil infectados por coronavirus. Además, describió cómo se vio afectada la comunidad judía de Brooklyn, donde el mayor número de contagios se dio durante la festividad de Purim.

Agencia AJN.- Sonia Spar es ex directora para América Latina de la Liga Anti-Difamación (ADL, por sus siglas en inglés), actual miembro del grupo de acción “Unified Long Island”, que lucha contra todo tipo de discriminación, y miembro del grupo de consejeros del Ejecutivo del Condado de Suffolk.

En una larga entrevista con la Agencia AJN, dio detalles sobre cómo está viviendo en estas horas la ciudad de Nueva York y sus alrededores la crisis por el coronavirus. Asimismo, mencionó los problemas de antisemitismo virtual que trajo y las diversas iniciativas que se están llevando delante de ayuda comunitaria.

-¿Cómo está la situación por el coronavirus en estos momentos en Nueva York?

-Está muy complicada, porque Nueva York es el Estado con mayor número de contagiados por el coronavirus COVID-19. En el Estado de Nueva York hay aproximadamente 149 mil casos. El Estado que lo sigue es Nueva Jersey, con más de 47 mil casos, luego Michigan y California. En Nueva York también se presenta que en las últimas 24 horas aproximadamente 770 personas fallecieron. Ya estamos en un punto donde todo el mundo ya conoce a alguna víctima en sus grupos y medios sociales, los abuelos, los padres, los primos, tíos… es una realidad muy dura. Venimos a un nivel de 600 personas fallecidas al día. Se está esperando que luego de este pico se logre bajar el nivel de contagio y el nivel de pérdidas de vidas.

Desde que empezaron las labores del Estado de Nueva York, hemos tenido unas 6.200 muertos y todo el país tiene aproximadamente 14.600. Es decir que en Nueva York está casi el 50% de las personas fallecidas. Esto hace que en Nueva York se esté implementando regulaciones muy fuertes. A nivel personal, yo vivo en el extremo oeste de Long Island y es una zona mucho más rural que residencial, con granjas, campos, viñedos. En estas zonas, los colegios fueron cerrados y los chicos están en las casas desde el 11 de marzo. Ya llevamos un largo tiempo resguardados, con aislamiento social. Los chicos están estudiando con la computadora y todos estamos muy conscientes de que tiene que haber distanciamiento. Lo hemos mantenido para que no aumenten mucho los casos. Yo vivo en un poblado pequeño y han ocurrido 200 casos. Hemos tenido también varios fallecidos. Es una realidad muy fuerte. Estamos siendo muy afectados.

-¿Se está respetando el aislamiento?

-Hoy en día sí, cada vez más. Es importante que las personas continúen usando tapa bocas, lavándose las manos. Aquí se ve exactamente lo mismo en los supermercados, se deja entrar por números de personas limitados. Todos los restaurantes también están cerrados desde el 11 de marzo, sólo se aceptan pedidos a domicilio. Aquí las personas no se pueden bajar del auto para recibir el pedido, pero en Manhattan hay filas de personas y bicicletas para recibir los pedidos. Por eso el distanciamiento es menos respetado. Se está tratando de instaurar una política mucho más fuerte, con reuniones que no puedan superar las 10 personas. Y se está instaurando una multa de mil dólares para quien no cumpla el distanciamiento social.

-¿Cómo lo está viviendo particularmente la comunidad judía de Nueva York?

-Eso depende de dónde se esté viviendo. Porque la comunidad está distribuida en diferentes zonas y con formas residenciales diferentes. En Brooklyn hay edificios y es mucho más urbano, pero en Nueva Jersey hay más casas y es más suburbano. En Long Island y Queens hay residencias mucho más pegadas también. Eso afecta o beneficia a la vida judía. Yo vivo en el extremo oeste, a unas dos horas y medias de Manhattan. Nosotros tenemos acá tres sinagogas conservadoras en este sector y una, que es la más antigua de Long Island, con más de 120 años. Ahora que estamos en Pesaj, empezamos con este problema desde Purim y fue cuando se dieron los primeros casos. Se cancelaron todas las celebraciones de Purim. La población de mayores de 70 años es más grande en las sinagogas, entonces debido a que se empezó a escuchar del riesgo de esta pandemia, se cancelaron todos los servicios de Shabat y de Purim.

-La comunidad judía, sus principales rabinos y la zona de Brooklyn sufrieron un duro golpe, con muchos muertos por el coronavirus. ¿Cómo se dio esta situación?

-La comunidad donde yo vivo no es muy grande, pero la comunidad de Brooklyn es mucho más vibrante y más grande. Entonces, como los contagios se dieron tan cercanos a la fecha de Purim, se hicieron las celebraciones de Purim, porque en esa época no se sabían exactamente cuáles eran los síntomas. Aquí estamos en invierno y decían que se parecía a una gripe, pero parecían síntomas normales del invierno. Entonces se hicieron las celebraciones de Purim y dado el nivel de alto contagio que tiene esta enfermedad, mucha gente terminó infectada. Y muchas personas, si tenían algún problema inmunológico, también desafortunadamente perdieron la vida.

-¿Hubo un aumento del antisemitismo, sobre todo en las redes sociales? Por acá se vieron casos culpando a los judíos o a Israel por la pandemia…

-En el Estado de Nueva York se estaba viendo un aumento del antisemitismo alrededor de Jánuca. Ocurrieron varios incidentes muy violentos y también se estaban presentando incidentes físicos violentos en el área de Brooklyn o al norte de Manhattan, donde hay una comunidad judía vibrante. Ahora el antisemitismo de ataque físico no se está viendo tanto. Pero de acuerdo a todos los estudios que hacen organizaciones como la ADL, la DAIA de Argentina o el Congreso Judío Mundial, se sabe que el nivel de antisemitismo se está generando mucho más en el mundo de Internet. Debido a que tenemos que estar distanciados socialmente, se está haciendo mucho uso de la tecnología y de medios como Zoom. Aquellos que acostumbraban a practicar antisemitismo, están aprendiendo a interferir las video-conferencias y están haciendo algo que se llama “Zoom-Bombing”, que es diseminar antisemitismo en las conferencias. Debido a la falta de cyberseguridad en las conferencias, logran hackear el sistema. Eso se está presentando cada vez más.

Por otro lado, en Long Island se tomó una iniciativa de formar un grupo de trabajo para luchar contra el antisemitismo y toda forma de odio y discriminación. Se llama “Unified Long Island”. Es la primera vez que se hace y eso demuestra el mensaje de los líderes y dirigentes políticos de acabar con el antisemitismo.

Finalmente, también ha aumentado la discriminación hacia la comunidad asiática, debido al discurso de odio en diferentes ámbitos políticos, donde se dice que el virus viene de china.

-¿La economía se está deteriorando como en el resto del mundo?

-Se está deteriorando en todas las partes del mundo. No todas las compañías tienen la capacidad de hacer el trabajo de manera virtual y de capacitar o tener los sistemas de seguridad para que se puedan hacer los trabajos virtuales, entonces el nivel de desempleo es impresionante. En Nueva York, los negocios se están cayendo, a pesar de que hay un plan financiero para reactivarlos, no es mucho lo que puede soportar todo un país. Por eso es importante mantener el aislamiento ahora, para que la curva se aplane y luego se pueda reactivar la actividad comercial. Porque si se hace antes de tiempo, lo que se espera es una segunda ola de contagio.

Por otro lado, no va a haber exámenes de graduación para los jóvenes y eso va a afectar los ingresos a las universidades.

La recesión va a ser muy dura y el tiempo para recuperarse será muy largo.

-¿Cómo cree que será el mundo cuando esta pandemia pase?

-Es muy difícil saberlo. Ahora estamos viendo como todos los países se están cerrando y generando el aislamiento social. El mundo está cambiando a todo nivel: las escuelas cerradas, los negocios cerrados y las noticias solo hablan del coronavirus. Hay dos aspectos: se está haciendo mucho más visible el sufrimiento de los otros, por la misma conexión de medios sociales. Vemos como se está viviendo en diferentes países. Pero también se ve cómo lo sufren nuestros vecinos, los más cercanos. Por ejemplo, cuando las escuelas cierran y una familia no tiene acceso a internet. Aquellos que no pueden trabajar desde casa, pierden su empleo. Estamos siendo conscientes de cómo esta pandemia está afectando a quienes viven a nuestro alrededor. Aquí en EEUU se nota mucho en los inmigrantes. También se visualizó la necesidad de ayudar a las personas mayores, que son las más vulnerables. Eso está generando el poder asumir un rol activo en ayudar y apoyar a quienes lo necesitan. Han aumentado los niveles de voluntariado.

La conciencia social puede que nos esté ayudando a unirnos como comunidad.

Tenemos que ser mucho menos egoístas y más humanos. En este Pesaj, tenemos que entender un nuevo concepto de Libertad, dejando el individualismo para poder estar mucho más unidos y podernos ayudar mutuamente. Aquí en las sinagogas estamos ayudando con los bancos de alimentos y todos tenemos que ver cómo podemos ayudar. Espero que haya una mayor conciencia de la interconexión que tenemos y que recordemos y valoremos los momentos en los que estamos juntos.