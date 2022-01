El sionismo va más allá de Israel

Por Judah Waxelbaum, The Jerusalem Post.

Itongadol.- Los ataques antisemitas están aumentando en todo el mundo y los líderes mundiales parecen estar ciegos ante la situación.

A finales de la década de 1920 mi abuelo estudiaba patología en Austria después de terminar su formación médica en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Los camisas pardas ya habían cobrado protagonismo en la sociedad alemana y el ascenso de Hitler al poder estaba en marcha. Viendo el rumbo de Europa, mi abuelo suplicó a sus profesores y colegas que abandonaran Austria antes de que fuera demasiado tarde, pero, para su consternación, le dijeron que la situación cambiaría pronto. Seguro que las cosas están mal, pero es sólo un movimiento marginal, le dijeron. Mi abuelo pasó lós siguientes veinte años de su vida revisando los manifiestos de los barcos en los periódicos de Nueva York en busca de los nombres de sus profesores y colegas, de los que no volvió a saber nada nunca más.

Esta historia no es única y se ha reproducido en la historia judía muchas veces antes. Por desgracia, no importa cuántas veces ocurra, seguimos escuchando que esto también se terminará algún día.

La gente suele atribuir la creación de Israel al Holocausto, lo cual es un error; Israel no existe por el Holocausto. Existe para que no vuelva a producirse un Holocausto. Los ataques antisemitas están aumentando en todo el mundo y los líderes mundiales parecen estar ciegos ante la situación.

Incuestionablemente, la toma de rehenes en la sinagoga de Colleyville, Texas, fue un ataque contra todos los judíos, pero el FBI actúa como si fuera un establecimiento al azar. No me disculpo por mi apoyo a Israel y mis creencias sionistas. Necesitamos una generación de sionistas y organizaciones judías que se nieguen a callar, que hablen agresivamente cuando se juegue con nuestra existencia como una cuestión de debate. En la escena mundial y en la nacional, Estados Unidos debe ser más claro en su apoyo a Israel y a la lucha judía contra quienes desean aniquilarnos.

La mera vacilación de apoyar a Israel y a la comunidad judía en nuestra situación actual es una señal para el mundo de que el apoyo de Estados Unidos a los judíos está condicionado por el clima político.

Por ejemplo durante el mes de mayo de 2021 Hamás lanzó una lluvia de miles de cohetes y misiles contra Israel mientras gran parte de la comunidad mundial guardaba silencio. Un mensaje común es que la respuesta de Israel no es proporcional. Seamos claros: eso es un código para decir que no han muerto suficientes judíos en este conflicto. No hay equivalencia moral entre una organización terrorista e Israel, por ejemplo, Hamás utiliza escudos humanos y está dispuesta a asesinar a los residentes de Gaza sólo por la oportunidad de matar israelíes.

Nunca en mi vida podría haber imaginado un mundo en el que los Emiratos Árabes Unidos se expresaran con más fuerza en apoyo de Israel que Estados Unidos, pero eso es exactamente lo que ocurrió en mayo de 2021. Mientras Israel es atacado con cohetes, los judíos de todo el mundo son acosados, golpeados y asesinados por tener el valor de existir. El antisionismo es antisemitismo, los dos están fundamentalmente entrelazados y es por eso que seguimos viendo la retórica pro-Hamas fuera de los establecimientos judíos. Cuando alguien dice «del río al mar», se refiere al exterminio del Estado de Israel. Los ataques al Estado judío y al pueblo judío no son acontecimientos separados; es una saga continua de quienes desean ver un mundo sin judíos.

A mis compañeros judíos que tienen miedo de hablar, la historia está de nuestro lado. Cuando nos echaron de las naciones que conocimos, sobrevivimos. Cuando nos enviaron a los hornos y el mundo nos dio la espalda, sobrevivimos. Ya hemos visto esta película y déjenme decirles que sobreviviremos. La pregunta es y siempre ha sido: ¿Lucharemos o nos mentiremos una vez más diciendo que esto también pasará? Es hora de decir al mundo que «nunca más» significa nunca más.