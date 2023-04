El museo de Auschwitz criticó la utilización de una imagen del campo de exterminio para promocionar una pelea de lucha libre

Itongadol/Agencia AJN.- El museo conmemorativo de Auschwitz criticó a World Wrestling Entertainment (WWE) por el uso de una foto del campo de concentración nazi para un video promocional de un evento de lucha libre.

La imagen se usó en un clip antes de una pelea entre padre e hijo, los luchadores Rey Mysterio y Dominik Mysterio, en California.

“El hecho de que la imagen de Auschwitz se haya utilizado para promocionar un combate de la WWE es difícil de llamar ‘un error de edición’”, dijo Auschwitz Memorial en un tuit junto con una captura de pantalla de la imagen utilizada. “Explotar el sitio que se convirtió en símbolo de una enorme tragedia humana es desvergonzado e insulta la memoria de todas las víctimas de Auschwitz”.

The fact that Auschwitz image was used to promote a WWE match is hard to call "an editing mistake". Exploiting the site that became a symbol of enormous human tragedy is shameless and insults the memory of all victims of Auschwitz.https://t.co/b4bbYgWPwj https://t.co/Xud4rbhEUS pic.twitter.com/tuJrzmK6mQ

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 5, 2023