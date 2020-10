El Congreso sionista se encamina a un enfrentamiento por los cargos de las principales instituciones

Itongadol.- El último día del Congreso Sionista contará con una batalla por los puestos clave en las Instituciones Sionistas, después de que no se alcanzara un nuevo acuerdo de coalición con la Organización Sionista Mundial (OSM) el miércoles por la noche.

El presidente de la coalición, Miki Zohar, afirmó a The Jerusalem Post que todavía tenía la intención de tratar de impulsar un acuerdo que alcanzó con los partidos de derecha y los grupos ortodoxos, a pesar de la oposición de los partidos centristas y de izquierda, las corrientes religiosas no ortodoxas y las organizaciones judías.

“Hemos intentado llegar a otras soluciones, pero en este momento, nuestra intención es seguir adelante con el mismo acuerdo”, afirmó Zohar.

El acuerdo otorga la presidencia de la OSM al Likud y la presidencia del Keren Kayemeth Le’Israel a una rotación de Mizrachi y Likud. Más controvertido, cede el departamento de educación del KKL a Eretz Hakodesh (Tierra Santa), un nuevo partido moderno ultraortodoxo y conservador.

Los líderes de los movimientos Masorti (Conservador) y Reformista convencieron a los líderes de las principales organizaciones sionistas con derecho a voto en el congreso para que votaran en contra del acuerdo de coalición. Pero Zohar dijo que todavía tenía suficientes votos para aprobar el acuerdo igual.

Zohar aseguró que otra posibilidad que quedaba era permitir que el actual presidente del KKL, Danny Atar, mantuviera su puesto durante dos años a expensas de Mizrachi. Negó los informes de que el primer ministro Benjamín Netanyahu lo estaba instando a derrocar a Mizrachi, porque está afiliado al opositor Partido Yamina y porque el jefe de Mizrachi, Avraham Duvdevani, permitió que Isaac Herog se convirtiera en jefe de la Agencia Judía.

El acuerdo al que llegó Zohar salvó el puesto de presidente de Keren Hayesod para el partido Azul y Blanco. Pero Netanyahu quiere ceder el trabajo al ex diputado del Likud Avraham Naguise o a Shifra Shahar, quien dirige la organización “A Warm Home for Every Soldier”.

Fuentes en el partido Azul y Blanco dijeron que no tomarían el cargo, porque apoyaron los esfuerzos para mejorar el trato.

Fuentes dijeron que el partido Azul y Blanco estaba presionando para una rotación en los puestos superiores. El partido respalda a Atar para mantener su cargo.

El rabino Josh Weinberg, director ejecutivo de la Asociación de Sionistas Reformistas de América, dijo que los intentos de cambiar el acuerdo estaban en curso y que la lucha estaba lejos de terminar.

«Todavía estamos presionando», expresó Weinberg. “No queremos que este acuerdo avance. Es estrecho y miope. Al gobierno israelí no le interesa alienar a la mayoría de los judíos de la diáspora”.

Por su parte, el presidente de la Unión de Judaísmo Reformista, Rick Jacobs, elogió a las organizaciones judías que acordaron oponerse al acuerdo. “Hubo un intento de extrema derecha de dominar este [Congreso sionista] que alguna vez fue inclusivo”, dijo Jacobs. «Estamos agradecidos con Hadassah, Bnai Brith, WIZO, Maccabi y otros por unirse a nuestra coalición para detener la demonización y marginación de los sionistas liberales no ortodoxos».

Jeremy Sharon contribuyó a este informe publicado por Jpost.