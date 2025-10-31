EE.UU. Nueva York: 74.000 hogares judíos perderán el sábado su asistencia alimentaria por decisión de Trump

Itongadol/Agencia AJN.- La United Jewish Appeal (UJA) Federation de Nueva York informó que unos 74.000 hogares judíos de la Ciudad de Nueva York perderán sus beneficios alimentarios por decisión del gobierno de Donald Trump.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para familias de bajos ingresos expirará el sábado, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que lo supervisa.

Sus 42 millones de beneficiarios reciben un promedio de 187 dólares al mes para alimentos.

La UJA le agradeció a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por la asignación de 65 millones de dólares en fondos de emergencia para proveedores de alimentos, incluyendo bancos de alimentos afiliados a esa federación.

Esta afirmó haber obtenido la estadística de un informe de 2023 sobre la pobreza en la comunidad judía de Nueva York. La encuesta reveló que el 12% de los hogares se considera pobre y el 8%, «casi pobre».

Las familias en esas categorías tienden a ser numerosas, por lo que el porcentaje de la población judía que es pobre o «casi pobre» ronda el 24%.