Irán. ONU: La represión se agravó tras la Guerra de los 12 Días con Israel

Itongadol/Agencia AJN.- Investigadores de las Naciones Unidas denunciaron la intensificación de la represión en Irán desde la Guerra de los 12 Días que el país inició con Israel en junio, señalando más de 21.000 arrestos y malos tratos a minorías y periodistas.

“Desde marzo de este año hemos documentado un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos en Irán”, afirmó Sara Hossain, jefa de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán, organismo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022.

“Los ataques aéreos de Israel en territorio iraní y la posterior represión interna por parte de las autoridades iraníes restringieron aún más el espacio cívico, socavaron las garantías procesales y erosionaron el respeto al derecho a la vida”, añadió.

Respecto a las 21.000 personas arrestadas por las autoridades iraníes durante la Guerra de los 12 Días, Hossain afirmó que la República Islámica ha atacado a un amplio sector de la sociedad civil iraní, incluyendo a “abogados, defensores de los derechos humanos, periodistas e incluso usuarios de redes sociales que simplemente publicaron contenido relacionado con las hostilidades”.

Irán también ha aumentado las ejecuciones, con más de 1.200 hasta la fecha, superando ya el total de 2024, que fue la cifra más alta registrada desde 2015.

“Hay fuertes indicios de que el gobierno de Irán continúa aplicando sistemáticamente la pena de muerte en formas que contravienen el derecho internacional de los derechos humanos”, afirmó Hossain.

La investigación también encontró que la represión de las minorías étnicas y religiosas por parte de la República Islámica se ha «intensificado» con «más de 330 kurdos y un gran número de árabes» arrestados y «cientos de miles de afganos» deportados, dijo.

Irán ha acusado a miembros de la fe baháí de ser «espías sionistas», sometiéndolos a allanamientos domiciliarios y confiscando sus propiedades, afirmó Hossain.

La investigación también reveló que el gobierno iraní desactiva continuamente las tarjetas SIM de los periodistas, y la represión a la prensa «no se limita a las fronteras de Irán», añadió.