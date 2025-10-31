Secretario de Energía de EE.UU. cancela visita a Israel por su negativa a aprobar un acuerdo de gas con Egipto

Itongadol/Agencia AJN.- El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, canceló su visita de seis días a Israel después de que el ministro de Energía, Eli Cohen, se negara a firmar un importante acuerdo de exportación de gas recientemente pactado entre Jerusalem y El Cairo, informó la oficina de Cohen.

En agosto, el yacimiento Leviatán firmó un acuerdo de 35.000 millones de dólares para exportar gas natural a Egipto, el mayor en la historia de Israel.

Sin embargo, la cartera de Cohen afirmó que no aprobará el acuerdo hasta que se acuerden precios justos para el mercado israelí y añadió que el gobierno de Donald Trump ejerció una presión significativa sobre él y sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu para que lo aprobaran.

El gigante energético estadounidense Chevron, que opera el campo de gas, también ha estado presionando a Israel para que ratifique el acuerdo, informó Israel Hayom.

Según su oficina, el ministro “exigió que los precios para el mercado israelí se mantuvieran atractivos. Dado que las negociaciones aún no han concluido, Cohen se negó a aprobar la exportación hasta que se resuelva el problema”.

Se espera que el acuerdo canalice cientos de millones de shekels en ingresos por regalías e impuestos a las arcas del Estado.

El acuerdo se anunció mientras las crecientes necesidades energéticas internas provocan acalorados debates sobre las exportaciones de gas natural. A principios de año, el Ministerio de Finanzas advirtió que Israel se prepara para enfrentar una escasez de gas natural en los próximos 25 años, ya que las necesidades energéticas internas están creciendo más rápido de lo previsto y las ventas de exportación son sólidas. Un déficit daría lugar a precios más altos de la electricidad para los consumidores.

Los socios de Leviatán iniciaron las exportaciones de gas natural a Egipto en enero de 2020 tras la firma de un acuerdo por 60.000 millones de metros cúbicos, cuya entrega se prevé para principios de la década de 2030. Hasta la fecha, ha suministrado 23.500 millones de metros cúbicos al mercado egipcio.

«Paralelamente, se están realizando esfuerzos para resolver los aspectos diplomáticos entre Israel y Egipto», afirmó la oficina de Cohen.