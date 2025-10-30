Congreso Sionista Mundial retrasa la votación de los cargos tras una importante crisis

Itongadol/Agencia AJN.- El Congreso Sionista Mundial, que se celebra esta semana en Jerusalem, se vio sacudido el miércoles por la noche tras la repentina ruptura de un acuerdo de compromiso para la designación de cargos en instituciones sionistas clave. La polémica surgió cuando Yair Netanyahu, hijo del primer ministro Benjamin Netanyahu, fue inesperadamente nombrado para un puesto en la junta de la Organización Sionista Mundial (WZO).

El acuerdo, que estaba a punto de firmarse antes del anuncio de la designación de Yair, quedó automáticamente suspendido. Delegados del Congreso votaron extender las sesiones por dos semanas para permitir más tiempo de negociación, aunque se espera que en las próximas horas se revele una lista revisada de nombramientos.

Según medios hebreos, el cargo otorgaría a Yair Netanyahu oficina, vehículo y un salario equivalente al de un ministro del gobierno, además de funciones como director del departamento de información (hasbara) de la organización.

El joven Netanyahu, que pasó gran parte de los últimos dos años residiendo en Miami, Florida, es conocido por su activa presencia en redes sociales y por su cercanía a figuras políticas de extrema derecha en Europa y Estados Unidos. En los últimos meses, ha criticado al jefe actual del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, comparó al emir de Qatar con Hitler, responsabilizó a la izquierda israelí por incendios forestales y cuestionó al presidente francés.

Miembros del bloque liberal, que incluye a Yesh Atid y a las principales corrientes pluralistas del judaísmo, expresaron que la designación de Yair Netanyahu cruzaba una línea roja y no tendría lugar en un eventual acuerdo revisado.

Bajo los términos del acuerdo original, el rabino Doron Perez, presidente del movimiento Mizrahi Sionista Religioso —y padre del capitán Daniel Perez, asesinado durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y cuyo cuerpo estuvo retenido en Gaza durante dos años—, estaba previsto para asumir la presidencia de la WZO. A mitad de su mandato de cinco años, sería reemplazado por un representante del partido Yesh Atid.

Asimismo, el diputado Meir Cohen (Yesh Atid) iba a asumir la presidencia del Fondo Nacional Judío-KKL, retirándose de la Knesset tras 12 años de servicio, para ser reemplazado por un representante del Likud a mitad de su mandato.

El Congreso y el Consejo General Sionista tenían previsto aprobar estos nombramientos el jueves, pero la votación se adelantó un día debido a la protesta masiva de la comunidad haredí contra la conscripción en las FDI. La división acordada de cargos se consideraba un compromiso equilibrado entre los bloques liberal y conservador, reflejando la casi paridad de mandatos en el Congreso. La ruptura del acuerdo podría provocar una reconfiguración de la dirección de las instituciones sionistas.

El vicepresidente de la WZO, Yizhar Hess, calificó la propuesta de designación de Yair Netanyahu como “inaceptable”. “Ayer estábamos al borde de un acuerdo histórico y equilibrado que habría unido al pueblo judío y nos habría preparado para enfrentar los desafíos de Israel y del mundo judío”, señaló Hess, también representante senior del bloque Mercaz para el Movimiento Conservador/Masorti. “Como se vio en las reacciones de desconcierto y consternación en el Congreso, los representantes del bloque liberal y pluralista dejaron en claro que solo firmarán un acuerdo que sea equilibrado y unificador”, agregó.

Según fuentes internas, todo estaba preparado para el acuerdo de compromiso y luego para su espectacular implosión, en una reunión del Likud Mundial celebrada a principios de esta semana. Se esperaba ampliamente que el actual presidente del Likud Mundial, Hagoel, fuera reelegido para un nuevo mandato, pero sufrió una derrota sorpresa a manos de su rival de largo tiempo, Miki Zohar.

Yaakov Hagoel

Si Hagoel hubiera ganado esa elección, explicó una fuente, probablemente habría logrado tejer un acuerdo que le permitiera mantener su cargo como presidente de la WZO. Una vez que Zohar ganó, se sentaron las bases para un amplio arreglo de reparto de poder, que era un compromiso entre los principales bloques.

Según la fuente, parece que Netanyahu probablemente hizo una oferta a Zohar, uno de sus leales, para asegurar un cargo importante para su hijo.

Miki Zohar

Delegados del Congreso, conocido como el “parlamento del pueblo judío”, afirmaron que la votación sobre decenas de resoluciones relacionadas con los temas más importantes para el pueblo judío también estuvo marcada por la controversia y el conflicto. Tras la apertura del evento el martes, la votación se adelantó de jueves a miércoles por la noche, y el período de debates sobre los temas —que incluían justicia social, políticas nacionales, lucha contra el antisemitismo, educación judía y reconstrucción de Israel tras la guerra de dos años contra Hamás en Gaza— se redujo.

Los delegados describieron tensiones elevadas en la sala durante la votación, con miembros de los bloques de derecha e izquierda ubicados en lados opuestos. Una fuente de la derecha dijo que las cosas empezaron mal cuando la votación plenaria fue dirigida por la rabina Lea Mühlstein, una figura liberal que se presentó y declaró sus pronombres, una convención que a veces es objeto de burlas en algunos círculos.

“Eso marcó el tono de que la izquierda estaba firmemente al mando, y la gente de los partidos haredíes comenzó a gritar al respecto”, dijo la fuente.

Finalmente, la mayor parte de las resoluciones que se aprobaron fueron de tendencia izquierda, según la fuente.

Entre las resoluciones aprobadas se incluían llamados a detener la construcción en el área disputada de E1 en Cisjordania y a bloquear financiamiento para su uso en un eventual asentamiento de Gaza por parte de Israel.

También se aprobó una resolución para reabrir el área egalitaria del Muro Occidental, cerrada durante varios años después de que cayera una piedra en 2018.

“Básicamente, todo lo de la izquierda pasó, y nada de la derecha”, dijo la fuente. “Fue una barrida completa.”

A medida que la votación se extendía hasta la noche, los delegados fueron abandonando la sala, y en cierto momento, muchos delegados de la derecha se retiraron, dejando el número de votantes por debajo del mínimo requerido.

La frustración aumentó en ambos lados cuando se conoció la propuesta de nombramiento de Yair Netanyahu, recordaron los delegados. Algunas resoluciones ni siquiera se presentaron para votación, y la lista completa de resoluciones aprobadas aún no se ha publicado.

“El proceso de votación fue completamente desorganizado, al igual que toda esta campaña”, dijo una fuente, en referencia al fraude masivo de votación ocurrido en las elecciones de la WZO en EE. UU. el mes pasado.

Aunque las resoluciones no son vinculantes para el gobierno de Israel, los representantes insisten en que sus decisiones son declaraciones significativas de la voluntad democrática del pueblo judío y tienen influencia sobre los miembros de la Knesset.

“El Congreso Sionista Mundial puede describirse como la cámara alta del parlamento israelí, similar a la Cámara de los Lores en el Reino Unido, donde los delegados que representan a todo el judaísmo mundial pueden expresarse sobre los temas, hacer declaraciones y dictar presupuestos, cargos y agendas vitales para Israel y el mundo judío durante los próximos años”, comentó Ashley Perry, ex asesor gubernamental senior y estratega en comunicaciones políticas, que también fue delegado en el Congreso.

Perry agregó que “el hecho de que se vean líderes de partidos políticos israelíes, diputados y otros tomadores de decisiones y formadores de opinión israelíes participando en estas discusiones y recorriendo los pasillos durante los comités y plenarios demuestra la importancia que les otorgan los escalones políticos de Israel”.

El Congreso Sionista Mundial, que reunió a cientos de judíos de la Diáspora esta semana para debatir los temas que más afectan al pueblo judío, recibió apenas cobertura en la prensa hebrea en Israel, señaló una fuente. Solo cuando surgió el escándalo sobre el hijo del primer ministro se convirtió en un tema relevante de noticias, apuntó la fuente.

Fuente: The Times of Israel.