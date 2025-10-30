Hamás tiene 24 horas para retirarse de la “línea amarilla” del ejército israelí en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que abrieron una investigación interna luego de que soldados de la 36ª División colocaran banderas con consignas a favor de la construcción del Tercer Templo en Jerusalem sobre maquinaria pesada utilizada en operaciones dentro de la Franja de Gaza.

Según reportó Army Radio, un reservista de la división habría distribuido las banderas entre los efectivos, quienes las izaron en bulldozers y otros vehículos de ingeniería, en violación directa a los protocolos militares.

“Se trata de un incidente que no es coherente con los valores de las FDI. El hecho será investigado y se tomarán las medidas correspondientes”, señaló el Ejército en un comunicado.

Las banderas y parches no oficiales, en especial aquellos vinculados a movimientos mesiánicos o fundamentalistas religiosos, se han vuelto un fenómeno recurrente entre algunos soldados durante la guerra. En respuesta, las FDI publicaron en abril una lista de directrices para prohibir su uso y preservar la neutralidad institucional dentro de las unidades operativas.

El caso reabre el debate sobre la presencia de símbolos religiosos o políticos en el marco de las operaciones militares en Gaza, en un contexto donde el liderazgo castrense busca mantener una imagen de disciplina y cohesión frente a un conflicto prolongado y de alta sensibilidad nacional.