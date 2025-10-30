El Shin Bet impulsa startups tecnológicas en su laboratorio secreto de innovación

Itongadol/Agencia AJN.- Mientras Israel transita las etapas finales de su guerra contra Hamás, su sector de defensetech —tecnología aplicada a la defensa— sigue en plena expansión. Un programa de aceleración coorganizado por el Shin Bet (el servicio de seguridad interna de Israel) y TAU Ventures presentó recientemente los resultados de su última cohorte, en la que cinco startups completaron cuatro meses de desarrollo bajo la guía de The Garage, el centro de innovación del Shin Bet encargado de integrar tecnologías de vanguardia en sus operaciones.

“En los últimos dos años, los gobiernos de todo el mundo han comprendido que la paz probablemente deberá esperar un poco, y que es mejor prepararse para la próxima guerra”, explicó Nimrod Cohen, socio gerente de TAU Ventures. “No importa si estás en Europa, Taiwán o Israel: una enorme cantidad de recursos se ha volcado a prepararse para el próximo conflicto.”

El Demo Day del programa se realizó a puertas cerradas con la presencia de altos funcionarios del sistema de seguridad israelí. El evento tuvo lugar durante los combates de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra Hamás en Gaza y tras la operación israelí en Irán. Aunque las tecnologías presentadas tienen potencial de uso dual —civil y militar—, la fase de pruebas se centró principalmente en aplicaciones operativas en tiempo real para responder a necesidades críticas de seguridad.

Con el descenso de la intensidad del conflicto, las startups participantes comenzaron a adaptar sus soluciones a desafíos de seguridad interna en tiempos de paz, como la protección de fronteras, la resiliencia de infraestructuras o la defensa frente a campañas de desinformación.

El programa, que se desarrolla desde hace siete años, conecta directamente al ecosistema emprendedor israelí con las necesidades operativas del Shin Bet. Cada compañía recibe una subvención de 50.000 dólares sin ceder participación accionaria. Aunque una de las startups prefirió permanecer en el anonimato, las demás —incluidas Conntour y Oterra— ya colaboran directamente con el organismo de inteligencia, mientras otras continúan su trabajo dentro de la fase de pruebas. Una de ellas incluso ha conseguido una inversión de 7 millones de dólares de fondos como Y Combinator y General Catalyst.

Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, el sector de defensetech en Israel ha experimentado un crecimiento explosivo, con más de 300 empresas activas hasta abril de 2025. Muchas de ellas nacen de exigencias bélicas y posteriormente adaptan sus desarrollos a la defensa civil y la seguridad nacional.

“El programa es una prioridad máxima para el Shin Bet”, subrayó Cohen, quien colaboró con los exjefes Ronen Bar y Nadav Argaman en la organización de los demo days y la continuidad de la cooperación. Ningún representante del Shin Bet accedió a realizar comentarios para este artículo.

El programa ha completado 11 cohortes desde su creación, y las dos más recientes se centraron exclusivamente en soluciones tecnológicas para fortalecer las capacidades defensivas de Israel. Su última edición coincidió con un momento de transición en la cúpula del Shin Bet, tras la salida de Ronen Bar en junio, luego de 35 años de servicio, y el nombramiento de David Zini como nuevo jefe de la agencia, en un proceso marcado por tensiones políticas internas.

