Israel anunció que los restos de los rehenes asesinados fueron identificados como: Amiram Cooper y Sahar Baruch

Itongadol/Agencia AJN.- Las autoridades israelíes confirmaron este jueves la identidad de los cuerpos devueltos por Hamás, que corresponden a los rehenes Amiram Cooper, de 85 años, y Sahar Baruch, de 25. Ambos habían sido secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y permanecían en cautiverio en Gaza.

Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), representantes militares notificaron a las familias tras el traslado de los restos a territorio israelí.

Cooper había sido secuestrado de su casa en Kibutz Nir Oz y, de acuerdo con la confirmación oficial de junio de 2024, fue asesinado durante el cautiverio. Baruch, por su parte, fue secuestrado en Kibutz Be’eri y murió durante una fallida operación de rescate de rehenes llevada a cabo por las FDI en diciembre de 2023.

“La Oficina del Primer Ministro comparte el profundo dolor de las familias Cooper y Baruch, así como de todas las familias de los rehenes asesinados”, señaló un comunicado oficial.

El gobierno israelí reiteró que continúa “decidido, comprometido y trabajando sin descanso” para lograr la repatriación de los 11 rehenes asesinados cuyos cuerpos aún permanecen en manos de Hamás, e instó al grupo terrorista a cumplir con sus compromisos ante los mediadores internacionales y completar la devolución de los restos como parte del acuerdo vigente.

Fuentes israelíes destacaron que la devolución se produjo en medio de una tensa etapa de negociaciones mediadas por Egipto, Catar y Estados Unidos, centradas tanto en la implementación del alto el fuego en Gaza como en los términos del intercambio humanitario.