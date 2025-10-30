Papa León XIV en el 60 aniversario de Nostra Aetate: «La Iglesia no tolera y lucha contra el antisemitismo»

Itongadol.- El Papa León XIV reafirmó la postura de la Iglesia Católica contra el antisemitismo en la ceremonia del martes por el 60 aniversario de la Declaración Conciliar Nostra Aetate y en la audiencia general del miércoles, conmemorando un documento que declaró la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas.

En la audiencia general del miércoles en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIII dijo que el primer objetivo de la declaración de 1965 era el mundo judío, con la intención de restablecer «la relación original» en la que se apreciaban las raíces judías del cristianismo y se denunciaba el antisemitismo.

«Desde entonces, todos mis predecesores han condenado el antisemitismo con palabras claras», dijo el Papa. «Y por eso yo también confirmo que la Iglesia no tolera el antisemitismo y lucha contra él, sobre la base del mismo Evangelio».

El pontífice afirmó que los logros alcanzados en el diálogo judeo-católico durante las últimas seis décadas deben ser revisados ​​con gratitud.

En una ceremonia celebrada el martes, el Papa, dirigiéndose a líderes y representantes de las religiones judía, musulmana, hindú, sij, budista, zoroástrica, confuciana, taoísta, sintoísta y de las confesiones tradicionales africanas, explicó cómo la declaración encargada por su predecesor Pablo VI había sembrado la semilla del diálogo interreligioso al enseñar que era tarea de la Iglesia promover el amor entre la familia de naciones y reconocer lo que es verdadero y sagrado en otras religiones.

El Papa afirmó que Nostra Aetate presenta por primera vez «un texto doctrinal con una base explícitamente teológica que ilustra las raíces judías del cristianismo de una manera bíblica bien fundamentada, al tiempo que adopta una postura firme contra todas las formas de antisemitismo».

«La encíclica Nostra Aetate también enseña que no podemos invocar verdaderamente a Dios, Padre de todos, si nos negamos a tratar a cualquier hombre o mujer —creados a imagen de Dios— de manera fraterna. De hecho, la Iglesia rechaza toda forma de discriminación o acoso por motivos de raza, color, condición de vida o religión», dijo el Papa.

Este documento histórico, por lo tanto, nos abrió los ojos a un principio sencillo pero profundo: el diálogo no es una táctica ni una herramienta, sino una forma de vida, un viaje del corazón que transforma a todos los involucrados, tanto a quien escucha como a quien habla. Recorremos este viaje no abandonando nuestra fe, sino manteniéndonos firmes en ella. El diálogo auténtico no comienza con la concesión, sino con la convicción, en las profundas raíces de nuestras propias creencias, que nos dan la fuerza para acercarnos a los demás con amor.

El mensaje de la declaración seguía siendo tan relevante como siempre, afirmó el Papa, ya que se estaban levantando de nuevo muros entre naciones, religiones y vecinos. Instó a los líderes religiosos a ayudar a otros a liberarse de los prejuicios, la ira y el odio; a superar el egoísmo y el ensimismamiento; a vencer la codicia, que destruye tanto el espíritu humano como la tierra.

«Esta no es obra de una sola religión, de una sola nación, ni siquiera de una sola generación», dijo el Papa. «Es una tarea sagrada para toda la humanidad: mantener viva la esperanza, mantener vivo el diálogo y mantener vivo el amor en el corazón del mundo».