Eyal Zamir: «Las Fuerzas de Defensa de Israel están listas para reanudar combates en cualquier frente»

Itongadol.- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Eyal Zamir, advirtió hoy que el ejército está preparado para volver a combatir en cualquier frente y que, de ser necesario, actuará con “una fuerza mucho mayor” a la empleada durante los últimos dos años de guerra. Las declaraciones se produjeron en una ceremonia de graduación de cadetes, ante oficiales y familias.

“Mostraremos cero paciencia ante cualquier amenaza que surja. Creeremos en un enemigo que declare su intención de hacernos daño y lo destruiremos”, afirmó Zamir durante el acto, en un tono que subrayó la disposición de las FDI a adoptar medidas contundentes para garantizar la seguridad nacional.

Zamir detalló que la institución mantiene un elevado grado de preparación y capacidades operativas en múltiples escenarios: “Estamos operando en todos los ámbitos incluso ahora, con alta preparación para una campaña tan amplia como se requiera”. Recalcó además el principio de no tolerancia cuando la seguridad de los ciudadanos israelíes esté en riesgo, y sostuvo que eso guiará la actuación militar.

El mensaje llega en un contexto regional marcado por enfrentamientos periódicos en distintos frentes —la Franja de Gaza, la frontera con Líbano y puntos de tensión en la región— y refleja la intención de las FDI de disuadir a actores que podrían intentar explotar cualquier vacío operativo. Zamir subrayó la voluntad institucional de mantener “la libertad de acción” necesaria para neutralizar amenazas y proteger a la población.

Fuentes militares consultadas por este medio señalan que la referencia a “una fuerza mucho mayor” puede implicar tanto un incremento en la intensidad de los ataques selectivos como el empleo de campañas más extensas si la escalada lo exige. Analistas de seguridad advierten que una intensificación conlleva riesgos: mayor presión sobre unidades logísticas y políticas, y un aumento del costo humanitario y diplomático.

La advertencia de Zamir también cumple una función política y disuasoria: al comunicar determinación y capacidad de respuesta, las FDI buscan condicionar el cálculo de adversarios y dar una señal de respaldo al gobierno en la gestión de eventuales crisis. No obstante, expertos en defensa recomiendan acompañar cualquier operación con una estrategia clara de objetivos y medidas destinadas a minimizar daños colaterales y evitar una escalada regional incontrolada.

En resumen, la intervención del jefe del Estado Mayor marca una fase de alerta y preparación reforzada en las Fuerzas de Defensa de Israel: la institución promete actuar con contundencia frente a amenazas, pero los pasos concretos que se adoptarán y su impacto político y operativo dependerán de la evolución de la situación en los distintos frentes.