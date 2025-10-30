Israel: Un joven religioso murió tras caer de un edificio durante la manifestación contra el reclutamiento militar en Jerusalem

Itongadol.- Un joven de 20 años, identificado como Menachem Mendel Litzman, murió tras caer desde una altura de unos 20 pisos en un sitio en construcción sobre el bulevar Shazar, en Jerusalem, durante una manifestación haredí contra la obligatoriedad del servicio militar.

Paramédicos de Magen David Adom (MDA) acudieron rápidamente al lugar y encontraron a Litzman sin signos vitales y con traumatismos multisistémicos severos. “El joven yacía inconsciente al pie del edificio, sin pulso ni respiración. Sus heridas eran críticas, y lamentablemente no tuvimos más opción que declarar su fallecimiento en el lugar”, informaron el paramédico Lishai Shemesh y el técnico en emergencias médicas Daniel Alkayam.

La Policía de Jerusalem investiga las circunstancias del hecho y no descarta que se haya tratado de un suicidio. “Las fuerzas policiales están trabajando en el lugar y han iniciado una investigación para esclarecer las causas del incidente”, señalaron fuentes del distrito.

El presidente del partido Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, responsabilizó duramente al liderazgo haredí por la tragedia. “La podrida dirigencia haredí es directamente responsable de la dolorosa muerte de un joven en una manifestación despreciable e innecesaria. Salió por orden de sus líderes a servir de escudo humano para su poder e influencia”, expresó Liberman.

Según Magen David Adom, que mantenía un dispositivo médico de emergencia en el lugar, hasta las 16:45 se habían atendido 56 personas durante la protesta. Cuatro de ellas fueron derivadas a hospitales con heridas leves, incluidos dos casos de desmayo, un episodio cardíaco y una lesión menor.