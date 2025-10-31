Con Hezbollah rearmándose, Israel empieza a perder la paciencia con el Líbano

Itongadol.- La organización terrorista libanesa Hezbollah está reabasteciéndose de cohetes, misiles antitanque y artillería, aumentando las posibilidades de un nuevo conflicto con Israel.

Así lo informó este viernes The Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con la inteligencia israelí y árabe que permanecieron anónimas.

Hezbollah se está rearmando mediante el contrabando de armas a través de puertos marítimos, así como de rutas de contrabando que cruzan Siria, lo que llevó a Jerusalém a perder la paciencia con Beirut por su falta de compromiso para desarmar al grupo terrorista, señalaron las fuentes.

Israel se mostró molesto por los recientes hallazgos de inteligencia sobre el tema, agregaron las mismas fuentes.

Los líderes libaneses transmitieron un mensaje al Estado judío, a través de mediadores, pidiendo a Israel paciencia con sus esfuerzos para desarmar a Hezbollah, y aseguraron estar abiertos a ampliar la cooperación en este asunto.

El alto el fuego entre Israel y Hezbollah mediado por Estados Unidos en noviembre de 2024 se produjo después de dos meses de conflicto abierto en el sur del Líbano, al que Israel había invadido en un intento de garantizar el regreso de unos 60.000 residentes del norte desplazados por los ataques casi diarios de Hezbollah.

Los ataques con cohetes de la organización terrorista libanesa, que cuenta con el respaldo de Irán, comenzaron el 8 de octubre de 2023, un día después de la masacre de Hamás, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

El acuerdo de alto el fuego exigía tanto a Israel como a Hezbollah retirarse del sur del Líbano, para ser reemplazados por las Fuerzas Armadas Libanesas. Israel se retiró de todos los puestos fronterizos salvo cinco posiciones estratégicas.

Desde el alto el fuego, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) afirmaron haber abatido a más de 330 combatientes de Hezbollah en bombardeos, alcanzado cientos de objetivos del grupo y llevado a cabo más de 1.000 incursiones y otras operaciones menores en el sur del Líbano.

Debilitado por la guerra y aún sometido a ataques regulares de Israel, Hezbollah enfrenta presiones tanto internas como internacionales para entregar sus armas, mientras el ejército libanés elaboró un plan para proceder a su desarme.