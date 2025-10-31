EFEMÉRIDES. HOY EN LA HISTORIA JUDÍA / NACE EL HISTORIADOR HEINRICH GRAETZ

Itongadol.- El 31 de octubre de 1817 nació en Prusia el historiador y exégeta Heinrich Graetz. Erudito religioso y secular. Polemista, autor de «Historia Judía”. Falleció en Múnich el 7 de septiembre de 1891.

Graetz es el más importante historiador judío del siglo XIX y escribió una gran obra sobre la historia de los judíos en 11 volúmenes, además de escribir ensayos y contribuir en la cultura judía de Alemania.

La historia de los judíos por Graetz fue escrita originalmente en alemán y traducida luego a varios idiomas, incluidos el hebreo.