EE.UU.: 18 amenazas de bomba contra centros comunitarios y sinagogas en marzo

AJN/Itongadol.- Desde principios de marzo se han informado al menos 18 amenazas de bomba dirigidas a centros comunitarios judíos (JCC) y sinagogas en nueve estados, según un informe de la Red Comunitaria Segura (SCN). En un comunicado de prensa, la organización de seguridad judía en los Estados Unidos dijo que “está trabajando activamente con los líderes comunitarios y las agencias de aplicación de la ley para abordar una reciente ola de amenazas de bomba contra las instalaciones judías en todo el país”. Según la SCN, “este número alarmante sirve como un recordatorio de que la comunidad judía sigue siendo uno de los principales objetivos de los delitos de odio en los Estados Unidos y de que se debe seguir fomentando la preparación y la resiliencia”.

The New York Jewish Week informó esta semana que el JCC de Staten Island evacuó brevemente sus edificios el viernes luego de una amenaza de bomba. La directora de comunicaciones, Allison Cohen, le dijo a The New York Jewish Week que el JCC recibió un correo electrónico amenazante, en lo que puede ser la última de una serie de amenazas falsas enviadas a los JCC y otras instituciones judías en todo el país.

Como organización oficial de seguridad y protección para la comunidad judía en América del Norte, la SCN se unió recientemente a la Asociación de JCC de América del Norte para convocar una reunión con más de 100 directores ejecutivos de JCC, miembros de las agencias de aplicación de la ley estatales y locales, miembros de la red de profesionales de seguridad judíos y funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Los participantes discutieron la magnitud de las amenazas, estrategias y consejos sobre una respuesta efectiva y la mejor manera de proteger a las comunidades locales afectadas por estos incidentes. Los funcionarios del FBI han enfatizado que las investigaciones sobre estas amenazas están activas y siguen siendo una alta prioridad para la agencia.

“Esta importante ola de amenazas es otro llamado a la acción para que la comunidad judía esté lo más preparada y protegida posible”, dijo el director nacional y CEO de la SCN, Michael Masters. “A través de nuestro Centro de Comando de Operaciones de Seguridad Nacional Judía y la red de directores profesionales de seguridad que trabajan en nombre de la comunidad judía estamos coordinando estrechamente con los socios de la comunidad, las fuerzas del orden locales, estatales y federales, en particular el FBI, para identificar y detener a los autores de estas amenazas. La SCN y la Asociación de JCC continuarán trabajando juntos para garantizar mejor la seguridad y protección de la comunidad judía”.

“Los Centros Comunitarios Judíos son la dirección judía central en 170 vecindarios, pueblos y ciudades de América del Norte, frecuentados tanto por la comunidad judía como por muchos otros que se sienten atraídos por nuestros programas”, dijo Doron Krakow, presidente y director ejecutivo de la Asociación de JCC. “Nada es más importante que proteger a quienes confían en los JCC todos los días y, junto con la SCN y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, haremos todo lo necesario para garantizar que los JCC permanezcan seguros y abiertos para todos”.

“Estamos agradecidos por el apoyo de la SCN, la Asociación de JCC y los profesionales de seguridad y aplicación de la ley mientras trabajamos para proteger a todos a los que servimos”, dijo Eric Koehler, director ejecutivo del JCC de Indianápolis, que recibió una de las amenazas de bomba recientes. “Durante los últimos 100 años, nuestro JCC ha sido un importante centro de vida para la comunidad judía y más allá. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno seguro e inclusivo donde todas las personas puedan vivir, aprender, jugar y conectarse”.

La Red Comunitaria Segura (SCN) es la iniciativa oficial de protección y seguridad nacional de la comunidad judía organizada en América del Norte. La SCN fue fundada bajo los auspicios de las Federaciones Judías de América del Norte y la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses.