Desde el espacio, una astronauta deseó un “Feliz Januca»

Itongadol/AJN.- Desde que comenzó la festividad judía de Januca el domingo al atardecer, los buenos deseos y fotos del tradicional encendido de velas están inundando las redes sociales. Incluso muchos mensajes fueron enviados por líderes internacionales y celebridades de todo el mundo. Sin embargo, un saludo excepcional de Januca fue capaz de trascender las fronteras de la Tierra.

«¡Feliz Januca a todos los que lo celebran en la Tierra!», twiteó la astronauta Jessica Meir, directamente desde la Estación Espacial Internacional.

Meir, hija de un médico israelí que se mudó a Suecia y luego a Estados Unidos, se unió a la tripulación en septiembre. Dos semanas después, participó en la primera caminata espacial exclusivamente femenina.

Happy Hanukkah to all those who celebrate it on Earth! #HappyHanukkah pic.twitter.com/FKC2M5iXni

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) December 23, 2019