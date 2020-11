Danny Danon es el nuevo presidente de Likud Olamí

Itongadol.- El representante de Israel en las Naciones Unidas, Danny Danon, será el nuevo presidente del Likud Olami (Mundial) de acuerdo a lo informado por medios de prensa israelíes el domingo al anochecer, tras obtener una amplia victoria sobre su contendiente, Miki Zohar.

Según lo publicado por TheMarker, Danon obtuvo el 95% de los votos, y sólo se había inscripto como candidato el sobre el momento límite de poder hacerlo. «No me sorprendió que me seleccionaran. Recientemente he recibido consultas de muchas ramas (filiales) del Likud en el extranjero, que me han pedido que me postule. Ramas a las que no les gustó lo ocurrido en los últimos meses”, dijo Danon.

La elección de Danon tiene como telón de fondo lo ocurrido previo a la realización del Congreso Sionista Mundial. Ante la llegada del congreso, ocasión para seleccionar los liderazgos de las principales instituciones judías, surgió una disputa en el Likud, entre los miembros de las filiales del partido en las diversas comunidades de la diáspora y quienes lo conducían en el Estado de Israel, debido a que – como es tradicional antes de cada Congreso del Movimiento Sionista Mundial (OSM) – debía elegirse la nueva conducción del Likud Mundial, que sería la que responsable de conducir la bancada del Likud en el Congreso Sionista y negociar con el resto de las facciones la designación de las autoridades del Movimiento Sionista hasta el próximo Congreso.

Por un lado, Yaakov Hagoel, el presidente del Likud Olamí, se postulaba para la reelección, junto a su equipo de colaboradores, y el miembro de la Knesset y presidente de la bancada de la coalición gubernamental israelí, Miki Zohar, aspiraba a sucederlo, contando para ello con el apoyo del primer ministro Netanyahu.

Debido a que el bloque del Likud en el Congreso era el que poseía la mayor cantidad de delegados de los factores sionistas mundiales, se descontaba que su candidato, Yaakov Hagoel, sería el nuevo Chairman del la OSM, pero Zohar amenazó con dividir la representación si Hagoel seguía siendo el presidente del Likud Mundial, ya que habiendo sido el único candidato oficializado fue reelecto.

Finalmente, Zohar y Hagoel llegaron a un acuerdo mediante el cual no se dividía la representación del Likud en el Congreso, Hagoel era designado presidente de la OSM y renunciaba a la presidencia del Likud Olamí. Por esto, se haría una nueva elección para elegir quien sería su reemplazante, para lo que se postularía Zohar. Además, la conducción del Likud Mundial debía aprobar o no un pedido de Zohar de que se aumente su número de 180 a 270 miembros.

Hagoel cumplió su parte del acuerdo, renunciando hace un par de semanas, y quien lo reemplazó interinamente convocó a la conducción mundial del movimiento para elegir el nuevo presidente y aprobar o no la ampliación de la conducción.

Danon explicó lo ocurrido a TheMarker: «El acuerdo de coalición que se firmó estipulaba que Hagoel dimitiría de su cargo y se celebrarían elecciones. La suposición detrás del acuerdo era que Miki Zohar sería elegido para el cargo. Sin embargo, yo no era parte de este acuerdo y elegí postularme”. Danon estuvo al frente de Likud Mundial durante una década.

Un miembro de la conducción del Likud Olamí manifestó que «la solicitud de incluir 110 nuevos miembros a la conducción le iba a dar a Zohar la mayoría para conducir el movimiento. Se llevaron a cabo el domingo las elecciones y Zohar perdió. Pensó que iba a ser el único candidato, pero se presentó también Danon, quien antes de entrar a la Knesset y ser embajador luego en las Naciones Unidas, era el presidente del Likud Mundial, y es la persona de nuestra confianza con el que trabajamos muchos años”. Además, se informó que no se aprobó la ampliación de la conducción por un porcentaje similar a la elección.

“Danny Danon se está preparando para las próximas elecciones a la Knesset, y su interés es volver a la política israelí y ser elegido miembro de la Knesset”, dijo un miembro de Likud, confirmando la sospecha de que Danon volverá a la política israelí.

The Jerusalem Post informó que Zohar había logrado una orden del Tribunal del Likud de impedir la elección, y que la misma fue ignorada. Advirtió que Danon «podría ser expulsado del Likud por violar la orden judicial”, a la vez que declaró que lo sucedido “fue una maniobra política irrespetuosa, es un movimiento no solo contra mí, sino también contra Netanyahu».

“Después de cinco años de servicio en la ONU como representante del Estado de Israel, espero continuar sirviendo fiel y devotamente al pueblo de Israel y al Likud en Israel y en la Diáspora. Agradezco a mis amigos de Israel y de todo el mundo la confianza que han depositado en mí. Considero que el cargo de presidente del Likud Mundial es una misión importante y continuaré representando con orgullo al movimiento del Likud y al Estado de Israel con lealtad y dedicación”, dijo Danon a The Jerusalem Post.

Está última afirmación da a entender que se está preparando para, como mínimo, volver a la Knesset, algo que puede ocurrir mucho antes de lo que acordaron Netanyahu y Gantz cuando conformaron la actual coalición de gobierno, que debe enfrentar un voto de censura y un pedido de disolución en los próximos días. Por otra parte, si no se llega una acuerdo para aprobar el presupuesto, se disolverá el Parlamento y habrá que convocar a nuevas elecciones, lo que permitiría a Danon postularse y obtener una bancada.

