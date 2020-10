Coronavirus: Yeshivas de Brooklyn permanecen abiertas a pesar de la orden de cierre

Itongadol/Agencia AJN.- Las escuelas de áreas con altas tasas de contagios de coronavirus en Nueva York deberían estar cerradas en estos momentos, según la disposición municipal para intentar detener la propagación de la pandemia. Sin embargo, la comunidad judía ortodoxa de Borough Park, en el centro de Brooklyn, no está haciendo caso a las restricciones, aseguran las personas que viven y envían a sus hijos a la escuela allí.

Las reglas destinadas a detener la propagación del coronavirus están alimentando un conflicto continuo entre el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, sobre cuán agresivamente hacer cumplir las reglas.

En mayo y junio, algunas yeshivás jasídicas reabrieron silenciosamente a pesar de las reglas que mantenían cerradas las escuelas en todo Nueva York. Ese patrón se repitió esta semana cuando las yeshivas en Borough Park reabrieron inmediatamente después de la festividad de Sucot, a pesar de que Cuomo había ordenado que las escuelas en el área permanecieran cerradas.

Al igual que en mayo y junio, algunas de las escuelas judías están desplegando técnicas sigilosas para ocultar que están abiertas. Pero algunos dicen que las escuelas de la comunidad han reabierto sin intentar ocultarlo en absoluto, con autobuses escolares que circulan por el vecindario recogiendo y dejando a los niños en las escuelas de la zona como si nada hubiera pasado.

Algunas escuelas afirman ser centros de cuidado infantil, que reabrieron con restricciones en Nueva York en julio y no se vieron afectadas por la orden de cierre de la semana pasada. De Blasio dijo el jueves que la ambigüedad sobre si eso está permitido ha impedido los esfuerzos de su administración para hacer cumplir las órdenes de cierre, aunque Cuomo dijo el miércoles que ese cambio claramente no está permitido.

«Las instalaciones de cuidado infantil pueden funcionar, pero deben tener licencia y luego deben ser inspeccionadas para asegurarse de que están siguiendo las reglas», afirmó Cuomo. “Una escuela no es un centro de cuidado infantil y no engañas a nadie diciendo: ‘Oh, no, no están entrando en una escuela, están entrando en un centro de cuidado infantil’. Tal vez puedas engañar a algunas personas, pero no se puede engañar al Estado de Nueva York».

No son solo las escuelas las que están desafiando las reglas. Una foto que circuló en WhatsApp el martes muestra un cartel colocado en el frente de un negocio en Borough Park: «¡Estamos cerrados!» decía, con un número de teléfono. Pero en idish, el letrero dio otro mensaje: Ingrese por la puerta lateral.

Una maestra de una escuela de niñas en Borough Park dijo que la escuela estaba diciendo que podría funcionar como una guardería, a pesar de que inscribía a estudiantes mayores, y afirmó que se están tomando pocas precauciones dentro del edificio para evitar la propagación del coronavirus.

“Nadie usa barbijos en el edificio, y no solo no hay distanciamiento social, sino que existe lo que cualquiera llamaría hacinamiento en circunstancias normales”, aseguró, aunque agregó que a los estudiantes se les dice que usen una máscara en su cuello en caso de inspección.

Los funcionarios del departamento de salud de la ciudad de Nueva York no respondieron a las repetidas preguntas del martes y miércoles sobre cuántas inspecciones se habían realizado y qué habían encontrado, según publicó Arutz Sheva.