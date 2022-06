Continúa la búsqueda de un presidente para la Sojnut

Itongadol.- La Agencia Judía no ha tenido un presidente a tiempo completo desde que Isaac Herzog fue elegido Presidente de Israel en junio pasado.

La Junta de Gobernadores se reunirá en Jerusalem el próximo mes y todos en el comité dijeron que habría un nuevo presidente.

El favorito es el ex asesor de Benjamín Netanyahu y embajador en el Reino Unido Mark Regev, escribió Judy Maltz en Haaretz el domingo. Pero a pesar de que se planteó su nombre, no es un candidato destacado, dijeron altos funcionarios del comité a The Jerusalem Post el domingo. Se sabe que Regev tiene vínculos estrechos con movimientos religiosos progresistas, a pesar de que asesoró a líderes israelíes conservadores y de derecha.

El ministro de Construcción y Vivienda, Ze’ev Elkin, es un candidato potencial, escribió Yehudah Shlezinger en Israel Hayom el viernes. Pero los miembros del comité dijeron que su candidatura no era relevante ya que se ha opuesto abiertamente al compromiso del Muro Occidental y, según se informa, no se ha reunido con los líderes de las corrientes liberales.

Nueve de cada 10 miembros del comité tienen que votar por un candidato para recibir el puesto. El problema es que todos los candidatos presentados al comité hasta ahora no han recibido ni cerca de nueve compromisos.

Además, el gobierno no tiene un solo candidato. Tiene muchos, lo que significa que el comité no ve a un candidato respaldado por la coalición.

Dado que los nombres de la mayoría de los candidatos se filtraron a los medios se creó un subcomité nuevo y no oficial para finalizar una lista de candidatos que puedan obtener un consenso. Sus nombres luego irán al comité completo.

Los cuatro miembros del subcomité son el presidente de la OSM y presidente interino de la Agencia Judía, Yaakov Hagoel; el presidente entrante de la Junta de Gobernadores de la Agencia Judía, Mark Wilf; el presidente saliente de la Junta de Gobernadores, Michael Siegel; y el presidente de la Junta Mundial del Keren Hayesod, Steven Lowy.

Los candidatos hasta ahora han sido las ex legisladoras Ruth Calderon y Michal Cotler-Wunsh, el embajador Danny Danon, el vicealcalde de Jerusalem Fleur Hassan-Nahoum, el embajador Michael Oren, el empresario belga Roby Spiegel, la ex ministra Omer Yankelevich, la presidenta del Museo Anu Irina Nevzlin, el ex cónsul general en Nueva York Dani Dayan (quien abandonó la contienda y se convirtió en presidente de Yad Vashem), el ministro de Asuntos de la Diáspora Nachman Shai y la ministra del Interior Ayelet Shaked, quien fue mencionada como candidata.

El ministro de Inteligencia, Elazar Stern, era el favorito al comienzo de la carrera, pero se retiró después de decir que durante su servicio militar destruyó documentos con denuncias de acoso sexual.

La posibilidad de que la Agencia Judía elija un presidente «probablemente no sea relevante por el momento, y una decisión no es inminente», dijo en febrero el ex viceministro Michael Oren a sus clientes y a los financiadores de su organización sin fines de lucro.

“La demora me ha perjudicado profesional y financieramente porque ha hecho que mis clientes comerciales y filantrópicos se muestren reacios a comprometerse con alguien que podría convertirse en jefe de la Agencia Judía”, dijo. “No lo tomo como algo personal. Me entristece porque la comunidad judía está en tal crisis y la agencia, el puente más importante entre Israel y la Diáspora, está bloqueada”.

Los ex parlamentarios Ruth Calderón y Danny Danon recibieron la mayor cantidad de votos hace cuatro meses, dijeron las fuentes.

Otros candidatos expresaron su confianza en que se podría elegir un candidato de compromiso. Pero expresaron en privado su preocupación de que el jefe del comité de selección, el presidente interino de la Agencia Judía, Yaakov Hagoel, haya asignado el trabajo a su antiguo aliado político Danon y estaría feliz de quedarse con el puesto a menos que Danon sea elegido.

“Hay un conflicto de intereses diseñado para no resolver el problema”, dijo uno de los candidatos.

“Ruth Calderón es la principal candidata y espero que gane”, dijo el canciller Yair Lapid en una reunión de la facción Yesh Atid en febrero. “Pido al comité de selección que ponga fin a esta saga”.

Los líderes judíos internacionales han expresado su frustración por el tiempo que ha llevado reemplazar al presidente anterior, el presidente Isaac Herzog.

“Cuanto más dura el proceso, más irresponsables y menos relevantes parecen”, dijo un líder judío estadounidense clave. “Lleva a la pregunta de por qué la Agencia Judía todavía existe si no pueden determinar quién los dirigirá. Pero todavía espero humo blanco”.