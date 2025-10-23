Trump: ‘‘Impedí’’ que Netanyahu librara la guerra de Gaza, ‘‘él habría seguido adelante’’, quizás ‘‘durante años’’

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que obligó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a detener la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza, y que, de lo contrario, podría haber continuado durante años.

En una entrevista con la revista Time del 15 de octubre publicada este jueves –en la que también advirtió que Jerusalem perdería ‘‘todo el apoyo’’ de Washington si anexionara Cisjordania-, Trump aseguró que le dijo a Netanyahu que la guerra no podía continuar sin fin.

‘‘Le dije a Bibi: ‘Bibi, no puedes luchar contra el mundo. Puedes librar batallas individuales, pero el mundo está en tu contra. E Israel es un lugar muy pequeño en comparación con el mundo’’’, expresó el mandatario estadounidense.

En la misma línea, Trump relató: ‘‘Lo detuve, porque él habría seguido adelante. Podría haber durado años. Habría durado años. Y lo detuve, y todos se unieron cuando lo detuve, fue increíble’’.

Con respecto al ataque de Israel contra los lideres de Hamás en Qatar, el presidente lo calificó como un ‘‘terrible error’’, pero destacó que creó un impulso hacia el acuerdo.

‘‘Y cuando cometió ese error táctico, el de Qatar, fue terrible, pero en realidad, y se lo dije al emir, fue una de las cosas que nos unió a todos, porque fue tan descabellado que hizo que todo el mundo hiciera lo que tenía que hacer’’, concluyó Trump.