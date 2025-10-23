Trump afirmó que Israel y Arabia Saudita están ‘‘muy cerca’’ de normalizar sus relaciones, y que podría suceder antes de fin de año

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que Israel y Arabia Saudita normalizarán sus relaciones a finales de año, señalando que ‘‘tenían un problema con Gaza y tenían un problema con Irán. Ahora ya no tienen esos dos problemas’’.

‘‘Creo que estamos muy cerca. Creo que Arabia Saudita va a liderar el camino’’, expresó Trump en una entrevista con la revista Time del 15 de octubre publicada este jueves, en la que también advirtió que Jerusalem perdería ‘‘todo el apoyo’’ de Washington si anexionara Cisjordania y que impidió que Netanyahu librara la guerra de la Franja de Gaza, sino ‘‘él habría seguido adelante’’, quizás ‘‘durante años’’.

Al ser consultado si ‘‘Arabia Saudita se unirá a los Acuerdos de Abraham a finales de año’’, el mandatario estadounidense respondió: ‘‘Sí, lo creo. Lo creo’’.

A su vez, Trump aseguró que visitará el enclave costero palestino en algún momento.