Tras las críticas de Trump, Netanyahu calificó el proyecto de anexión de ‘‘provocación política’’ que ‘‘probablemente no llegará a ninguna parte’’

Itongadol.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que Israel perdería ‘‘todo el apoyo’’ de Washington si anexionara Cisjordania, la Oficina del Primer Ministro del Estado judío (PMO), Benjamín Netanyahu, afirmó que la votación ‘‘fue una provocación política deliberada de la oposición para sembrar la discordia durante la visita de Vance (el vicepresidente estadounidense) a Israel’’.

‘‘Los dos proyectos de ley fueron patrocinados por miembros de la oposición de la Knesset (Parlamento israelí)’’, expresó la PMO en un comunicado publicado en inglés.

Además, la PMO remarcó que ‘‘el partido Likud y los partidos religiosos (los principales miembros de la coalición) no votaron a favor de estos proyectos de ley, excepto un miembro descontento del Likud que fue recientemente destituido de la presidencia de una comisión de la Knesset’’, en referencia a Yuli Edelstein.

‘‘Sin el apoyo del Likud, es poco probable que estos proyectos de ley prosperen’’, concluyó la PMO.

Sin embargo, Otzma Yehudit -liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir- y Sionismo Religioso -liderado por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich-, que son miembros de la coalición, sí apoyaron el proyecto de ley.

El más amplio de los dos proyectos de ley fue patrocinado por el diputado de extrema derecha Avi Maoz, del partido Noam, integrado por una sola persona, que formó parte de la coalición hasta que la abandonó a principios de este año.

El proyecto de ley exigiría a Israel ‘‘aplicar sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento en Judea y Samaria para establecer el estatus de estas zonas como parte inseparable del Estado soberano de Israel’’.

Sin embargo, para convertirse en ley, el proyecto aún debe pasar por tres lecturas adicionales. Ahora pasará al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Knesset para su deliberación.

Las declaraciones de Trump se produjeron en una entrevista con la revista Time del 15 de octubre publicada este jueves, en la que aseguró que Israel y Arabia Saudita están ‘‘muy cerca’’ de normalizar sus relaciones y que impidió que Netanyahu librara la guerra de la Franja de Gaza, sino ‘‘él habría seguido adelante’’, quizás ‘‘durante años’’.