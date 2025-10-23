Una empresa israelí de activos digitales adquirió una compañía estadounidense de carteras criptográficas por 90 millones de dólares

La empresa israelí Fireblocks, valorada en 8000 millones de dólares, amplía su plataforma en medio del impulso de las monedas estables en todo el sector.

Itongadol.- Fireblocks, una empresa israelí de infraestructura blockchain, adquirió la compañía estadounidense Dynamic, una plataforma de desarrollo de carteras criptográficas que da soporte a más de 50 millones de cuentas, en una operación valorada en aproximadamente 90 millones de dólares.

La adquisición supone el primer gran paso de Fireblocks hacia la infraestructura de activos digitales orientada al consumidor, ampliando su base tradicional de bancos, bolsas y proveedores de pagos institucionales.

Fundada por Itai Turbahn y Yoni Goldberg, graduados del MIT nacidos en Israel, Dynamic cuenta con 30 empleados que se unirán a Fireblocks.

Hasta el momento, la empresa estadounidense recaudó 21 millones de dólares, incluyendo una serie A de 13,5 millones de dólares en diciembre de 2023 liderada por a16z crypto y Founders Fund, tras una ronda inicial de 7,5 millones de dólares.

Fireblocks presta servicio a más de 2000 clientes, entre los que se incluyen 300 empresas de pago que realizan un volumen de transacciones mensual de 85 000 millones de dólares.

La tecnología de Dynamic, por su parte, simplifica la creación de carteras, la autenticación y la incorporación de usuarios. Al combinar eso con la plataforma Wallet-as-a-Service (WaaS) de Fireblocks, basada en criptografía de computación multipartita (MPC) y hardware seguro, la oferta fusionada permitirá a los desarrolladores y a las empresas integrar los pagos criptográficos, las monedas estables y la tokenización de forma más fluida.

Fireblocks, que recaudó un total de 1000 millones de dólares en financiación, incluida una serie E de 550 millones de dólares en 2022, valoró la empresa en 8000 millones de dólares.

Fuente: Calcalist.